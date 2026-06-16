Copa do Mundo: quais jogos acontecem nesta terça?
A atual campeã da Copa do Mundo, a Argentina, e uma das favoritas ao título e que também disputou a final no Catar em 2022, a França, fazem sua estreia na 23ª edição do torneio nesta terça-feira (16). Os argentinos estão no Grupo J, junto com Argélia, Áustria e Jordânia. Já os franceses estão no Grupo I junto com: Senegal, Iraque e Noruega.
Diferente da segunda-feira (15), apenas três jogos vão ser disputados nesta terça.
Confira os jogos deste segunda
- 16h – França x Senegal – Estádio de Nova York/Nova Jersey
- 19h – Iraque x Noruega – Estádio de Filadélfia
- 22h – Argentina x Argélia – Estádio do Kansas City