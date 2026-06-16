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Copa do Mundo

Copa do Mundo: quais jogos acontecem nesta terça?

França, do Grupo I, e Argentina, do Grupo J, fazem sua estreia na competição

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Seleção da França
Seleção da França AFP via Getty Images

A atual campeã da Copa do Mundo, a Argentina, e uma das favoritas ao título e que também disputou a final no Catar em 2022, a França, fazem sua estreia na 23ª edição do torneio nesta terça-feira (16). Os argentinos estão no Grupo J, junto com Argélia, Áustria e Jordânia. Já os franceses estão no Grupo I junto com: Senegal, Iraque e Noruega. 

Diferente da segunda-feira (15), apenas três jogos vão ser disputados nesta terça. 

Confira os jogos deste segunda 

  • 16h – França x Senegal – Estádio de Nova York/Nova Jersey 
  • 19h –  Iraque x Noruega – Estádio de Filadélfia 
  • 22h –  Argentina x Argélia – Estádio do Kansas City

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