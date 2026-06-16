Copa do Mundo: quais jogos acontecem nesta terça?

França, do Grupo I, e Argentina, do Grupo J, fazem sua estreia na competição

A atual campeã da Copa do Mundo, a Argentina, e uma das favoritas ao título e que também disputou a final no Catar em 2022, a França, fazem sua estreia na 23ª edição do torneio nesta terça-feira (16). Os argentinos estão no Grupo J, junto com Argélia, Áustria e Jordânia. Já os franceses estão no Grupo I junto com: Senegal, Iraque e Noruega.

Diferente da segunda-feira (15), apenas três jogos vão ser disputados nesta terça.

Confira os jogos deste segunda