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Copa do Mundo

Copa do Mundo: sexta tem confronto decisivo para Brasil e mais quatro seleções

Equipe ainda não venceram na competição; Turquia e Paraguai podem dar adeus à competição caso não pontuem nesta rodada

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Treino da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo
treino-seleção-brasileira-masculino-12062026 Rafael Ribeiro / CBF

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (19) em busca da sua primeira vitória na Copa do Mundo. A Seleção, que empatou com Marrocos no jogo de estreia e atualmente ocupa a terceira posição do Grupo C, vai enfrentar o Haiti, que foi derrotado pela Escócia na primeira rodada. 

Uma vitória da equipe de Ancelotti mantém a Seleção viva na competição. Outro empate, ainda deixa esperanças por uma classificação na última rodada, agora, uma derrota, deixará a equipe em alerta vermelho, além de aumentar ainda mais a desconfiança em torno da equipe que não vive bons momentos com a sua torcida. 

Pelo Grupo C, quem também duela nesta sexta é Escócia e Marrocos. Uma vitória dos escoceses já os garantem na segunda fase do torneio. O Marrocos vive a mesma situação da seleção brasileira.

Quem também pode garantir sua vaga para próxima fase é os Estados Unidos e a Austrália. Os norte-americanos, um dos países-sede, golearam o Paraguai por 4 a 0 no primeiro jogo. Os australianos, por sua vez, ganharam de 2 a 0 da Turquia. Quem vencer, já se garante na próxima fase da competição.

Por outro lado, Turquia e Paraguai fazem um jogo decisivo para não darem adeus de forma precoce ao torneio.  

Confira os jogos desta quinta: 

  • 16h – Estados Unidos x Austrália
  • 19h – Escócia ax Marrocos
  • 21h30 – Brasil x Haiti
  • 00h – Turquia x Paraguai

Classificação

Grupo C

Grupo D

Assuntos