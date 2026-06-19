Copa do Mundo: sexta tem confronto decisivo para Brasil e mais quatro seleções

Equipe ainda não venceram na competição; Turquia e Paraguai podem dar adeus à competição caso não pontuem nesta rodada

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (19) em busca da sua primeira vitória na Copa do Mundo. A Seleção, que empatou com Marrocos no jogo de estreia e atualmente ocupa a terceira posição do Grupo C, vai enfrentar o Haiti, que foi derrotado pela Escócia na primeira rodada.

Uma vitória da equipe de Ancelotti mantém a Seleção viva na competição. Outro empate, ainda deixa esperanças por uma classificação na última rodada, agora, uma derrota, deixará a equipe em alerta vermelho, além de aumentar ainda mais a desconfiança em torno da equipe que não vive bons momentos com a sua torcida.

Pelo Grupo C, quem também duela nesta sexta é Escócia e Marrocos. Uma vitória dos escoceses já os garantem na segunda fase do torneio. O Marrocos vive a mesma situação da seleção brasileira.

Quem também pode garantir sua vaga para próxima fase é os Estados Unidos e a Austrália. Os norte-americanos, um dos países-sede, golearam o Paraguai por 4 a 0 no primeiro jogo. Os australianos, por sua vez, ganharam de 2 a 0 da Turquia. Quem vencer, já se garante na próxima fase da competição.

Por outro lado, Turquia e Paraguai fazem um jogo decisivo para não darem adeus de forma precoce ao torneio.

Confira os jogos desta quinta:

16h – Estados Unidos x Austrália

19h – Escócia ax Marrocos

21h30 – Brasil x Haiti

00h – Turquia x Paraguai

Classificação

Grupo C

Grupo D