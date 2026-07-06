Em Copa com 3 sedes, EUA completam ‘maldição das oitavas’ e caem para a Bélgica

Anfitriões cairam nas oitavas de final da comeptição que vai ser disputada até o dia 19 de julho

Caiu nesta segunda-feira (06) o último país-sede da Copa do Mundo que seguia vivo na competição. Os Estados Unidos foram derrotados por 4 a 1 pela Bélgica e deram adeus ao torneio, que está sendo realizado em seu território pela segunda vez. Com o resultado, os norte-americanos se juntam ao Canadá, que foi derrota por 3 a 0 e ao México que perdeu or 3 a 2, ambos os resultados nas oitavas de final.

Com a eliminação, os EUA seguem tendo como melhor campanha em participação em Copas, neste século, a atuação em 2002, quando foram para as quartas de final após vencerem o México. Já a Bélgica, vai disputar pela quarta vez as quartas de final. Enfrenta a Espanha na próxima rodada, marcada para acontecer na sexta-feira (10), às 16h.

O jogo desta segunda aconteceu em meio a polêmica envolvendo o jogador dos Estados Unidos, Folarin Balogun, que foi liberado pela FIfa para jogar a partida contra a Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo após ter sido expulso no jogo da segunda fase da competição. Norte-americano e belgas foram a campo em busca de estarem entre as oito melhores campanhas do torneio e garantirem uma vaga nas quartas de final que já contava como: Marrocos, França, Noruega, Inglaterra e Espanha.

Pressão belga

Diferente dos outros jogos em que os Estados Unidos começaram vencendo, o cenário hoje foi diferente. A pressão belga, que fez nesta segunda seu melhor jogo até agora na competição, fez resultado. Com 40 segundo já tinham assutado os norte-americanos. Mas, foi só aos oito mintuos que conseguiram balançar as redes após uma jogada pelo lado esquerdo, uma fraqueza dos EUA nesta partida.

Depis um cruzamento pela esquerda que ocasinou em um bate-rebate de dentro da área, Charles De Ketelaere levou a melhor e balançou às redes, colocando os belgas na frente. Eles seguiram na vantagem até os 30 minutos, quando uma falta na entrada da área de Thibaut Courtois, fez os Estados Unidos empatarem com uma boa batida de Malik Tillman.

Só que a comemoração não durou muito, porque no lance seguinte a Bélgica ficou à frente do placar novamente, mais uma vez com De Ketelaere, e outra vez por uma jogada do lado esquerdo dos Estados Unidos.

Letalidade belga

O começo do segundo tempo começou menos agitado que o primeiro. Os Estados Unidos tentavam chegar a área adversária para empatar o jogo, mas não tinha resultado. Por outro lado, a Bélgica, na primeira chance que teve, em um vacilo do goleiro norte-americano, balançou as redes novamente.

Após um tiro de meta batido por Courtois, o goleiro dos Estados Unidos, Matthew Freese, saiu da área para afastar a bola mas acabou levando pressão de De Ketelaere e fazendo uma lambança que terminou com a bola nos pés de Hans Vanaken, que do meio do campo jogou e fez o terceiro da Bélgica.

Os Estados Unidos chegaram a ter uma boa chance aos 33 mintuos, gol que poderia balançar a partida, mas a bola foi para fora. Balogun, pivô do conflito envolvendo Fifa, Estados Unidos, Brasil e parte da Europa, também teve sua chance, mas não conseguiu superar o experiente goleiro belga.

Por outro lado, a experiência de Lukaku, falou mais alto e já nos acréscimos fez o quarto gol, matando o jogo e garantindo a classificação belga.