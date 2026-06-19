Estados Unidos x Austrália: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida vale pontos pelo Grupo D da Copa do Mundo nesta sexta-feira (19), às 16h (de Brasília)

Estados Unidos e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), em confronto pelo Grupo D da Copa do Mundo de 2026, no estádio Lumen Field, em Seattle, nos EUA. Além das duas seleções, completam a chave Turquia e Paraguai.

Estados Unidos, donos da casa, começaram o mundial goleando o Paraguai na sexta-feira (12), conquistando os seus primeiros três pontos da fase de grupos.

Estatísticas: Estados Unidos 4 x 1 Paraguai

A seleção da Austrália também venceu em sua primeira partida da fase, enfrentando a Turquia no domingo (14).

Estatísticas: Austrália 2 x 0 Turquia

Confira a tabela de todos os grupos da Copa do Mundo

Onde assistir Estados Unidos x Austrália ao vivo

A partida, que é a segunda da chave na fase de grupos da Copa do Mundo, será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início às 16h (de Brasília).

Você também pode acompanhar o lance a lance do confronto em tempo real aqui na Jovem Pan, com as estatísticas completas.