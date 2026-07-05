Fim da era Neymar na Seleção? Relembre últimas Copas do camisa 10

Jogador anunciou que está se despendido da seleção brasileira após a eliminação para a Noruega neste domingo (5)

Após a eliminação do Brasil para a Noruega, Neymar afirmou que está encerrando sua passagem pela seleção brasileira. Caso a decisão do camisa 10 se confirme definitiva, o jogador acumulou quatro Copas do Mundo pelo Brasil, mas sem chega a final em nenhuma delas.

No que parece ser sua última partida pelo Brasil, Neymar entrou no Top-3 da artilharia brasileira em Copas, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação da Seleção em mais uma Copa do Mundo.

Relembre a participação de Neymar nas últimas Copas

Copa de 2014

Na sua primeira Copa do Mundo, Neymar e o Brasil chegaram com muita moral e confiança após vencer a Copa das Confederações em 2013. No entanto, isso não foi o suficiente para avançar até o título do mundial.

Neymar teve sua Copa do Mundo encerrada nas quartas de final contra a Colômbia, após uma entrada do defensor colombiano Zúñiga, que acertou uma joelhada nas cotas do camisa 10 da seleção brasileira e colocou um fim ali a passagem de Neymar no seu primeiro Mundial, no qual o atacante acumulou quatro gols em cinco jogos.

Apesar da lesão de Neymar nas quartas, o Brasil avançou para a semifinal do torneio, etapa na qual acabou sofrendo a fatídica eliminação para a Alemanha por 7 a 1.

Copa de 2018

No torneio de 2018, Neymar teve uma participação mais discreta, mas seguiu sendo o protagonista da seleção brasileira. O camisa 10 acumulou apenas dois gols e uma assistência em cinco partidas disputadas, e o Brasil acabou sendo eliminado para a Bélgica nas quartas de final.

Naquela edição, Neymar ficou marcado por muitas críticas, principalmente da imprensa internacional, por conta de ‘simulações’ do camisa 10.

Copa de 2022

Em algumas entrevistas após a Copa do Mundo de 2022, Neymar e outros integrantes daquele elenco da Seleção, afirmaram que a eliminação no Catar foi a mais dolorida de todas, pois era o mundial em que a equipe se encontrava mais confiante no título, mas infelizmente essa convicção não foi o suficiente.

O Brasil mais uma vez caiu para uma seleção europeia no mundial, ao ser eliminado para a Croácia nas quartas de final. Naquela partida Neymar chegou a fazer um gol na prorrogação, que por alguns minutos colocou a equipe na semifinal daquela Copa do Mundo. No entanto, os croatas empataram o jogo e avançaram nas penalidades.

Em 2022, Neymar acabou se lesionando na estreia do Brasil naquela edição e voltando apenas no mata-mata. O camisa 10 da seleção brasileira acumulou dois gols naquele torneio e mais uma eliminação precoce no Mundial.

Copa de 2026

No que parece ser sua Copa final, Neymar era dúvida até mesmo para ser convocado, mas conseguiu entrar na lista final de Ancelotti. Com uma lesão na panturrilha, o camisa 10 fez sua estreia apenas contra a Escócia, na última partida da fase de grupos.

Na sequência desse jogo, Neymar não entrou em campo contra o Japão na primeira fase do mata-mata e jogou boa parte do segundo tempo contra a Noruega nas oitavas de final, o suficiente para o atacante marcar um gol, mas não evitar uma nova eliminação precoce no torneio.

Ao todo, Neymar soma nove gols em Copas do Mundo, o que o coloca no Top-3 da artilharia brasileira no torneio, junto com Ademir Menezes, Vavá e Jairzinho e atrás somente de Pelé (12 gols) e Ronaldo Fenômeno (15 gols). Ao lado de Pelé, o camisa 10 do Santos é o outro único jogador do Brasil em marcar em quatro Copas.