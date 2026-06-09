Grupo G da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários

O chaveamento é composto pelas equipes da Bélgica, do Egito, da Nova Zelândia e do Irã

A Copa do Mundo de 2026 inicia oficialmente em 11 de junho, com a Cerimônia de Abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da partida entre a seleção mexicana e sul-africana. Já os dois primeiros confrontos do Grupo G (composto por Bélgica, Egito, Nova Zelândia e Irã) estão agendados para 15 de junho.

Bélgica

O técnico belga, Rudi Garcia, divulgou em 15 de maio a lista dos 26 convocados com a presença de veteranos, como Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku.

Goleiros

Thibaut Courtois

Senne Lammens

Mike Penders

Defensores

Zeno Debast

Arthur Theate

Brandon Mechele

Maxim de Cuyper

Thomas Meunier

Koni de Winter

Joaquin Seys

Thimothy Castagne

Nathan Ngoy

Meio-campista

Axel Witsel

Kevin de Bruyne

Youri Tielemans

Diego Moreira

Hans Vanaken

Alexis Saelemaekers

Nicolas Raskin

Amadou Onana

Atacantes

Romelu Lukaku

Leandro Trossard

Jeremy Doku

Dodi Lukebakio

Charles de Ketelaere

Matias Fernandez-Pardo

Egito

A relação dos egípcios convocados para a Copa do Mundo foi divulgada em 20 de maio. O principal destaque do plantel do Egito é Mohamed Salah, que disputará o segundo Mundial da carreira.

Goleiros

Mohamed Elshenawy

Mahdy Soliman

Mostafa Shoubir

Mohamed Alaa

Defensores

Yasser Ibrahim

Mohamed Hany

Hossam Abdelmaguid

Ramy Rabia

Mohamed Abdelmoneim

Ahamed Fatouh

Karim Hafez

Tarek Alaa

Meio-campistas

Emam Ashou

Mostafa Zico

Hamdy Fathy

Mohanad Lashin

Nabil Donga

Marawan Attia

Mahamoud Saber

Atacantes

Trezeguet

Hamza Abdelkarim

Mohamed Salah, Haissem Hassan, Ibrahim Adel, Omar Marmoush e Zizo.

Seleção da Nova Zelândia

Fora da Copa do Mundo desde 2010, a seleção neozelandesa contará com dois jogadores que estiveram no Mundial da África do Sul: Chris Wood e Tommy Smith. O esquadrão da Nova Zelândia foi conhecido em 14 de maio.

Goleiros

Max Crocombe

Alex Paulsen

Michael Woud

Defensonres

Tim Payne

Francis de Vries

Tyler Bindon

Michael Boxall

Liberato Cacace

Nando Pijnaker

Finn Surman

Callan Elliot

Tommy Smith

Meio-campistas

Joe Bell

Matthew Garbet

Marko Stamenic

Sarpreet Singh

Elijah Just

Alex Rufer

Ben Old

Callum McCowatt

Ryan Thomas

Lachlan Bayliss

Atacantes

Chris Wood

Kosta Barbarouses

Ben Waine

Jesse Randall

Seleção do Irã

Sem Sardar Azmoun, a lista final de convocados do Irã foi anunciada na segunda-feira (1º). Em março, o terceiro maior artilheiro da seleção iraniana foi alvo de críticas por aparecer em foto ao lado do primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, país aliado dos Estados Unidos. Apesar de o treinador Amir Ghalenoei garantir que a escolha dos 26 nomes se baseou em critérios técnicos, há suspeita de que o jogador ficou fora do plantel por motivos políticos. Ali Gholizadeh também não foi chamado por causa de uma ruptura de ligamento no joelho.

Goleiros

Alireza Beiranvand

Payam Niazmand

Hossein Hosseini

Defensores

Saleh Hardani

Ehsan Hajisafi

Shoja Khalilzadeh

Milad Mohammadi

Hossein Kanani

Arya Yousefi

Ali Nemati

Ramin Rezaeian

Danial IRI

Meio-campistas

Saeid Ezatolahi

Alireza Jahanbakhsh

Mohammad Mohebbi

Saman Ghoddos

Roozbeh Cheshmi

Mehdi Torabi

Mohammad Ghorbani

Amirmohammad Razaghinia

Atacantes

Mehdi Taremi

Mehdi Ghayedi

Ali Aliopour

Amirhossein Hosseinzadeh

Shahriyar Moghanloo e Dennis Dargahi.

Confira os jogos

15 de junho

16h: Bélgica x Egito – Estádio de Seattle, nos Estados Unidos

– Estádio de Seattle, nos Estados Unidos 22h: Irã x Nova Zelândia – Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos

21 de junho

16h: Bélgica x Irã – Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos

– Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos 22h: Nova Zelândia x Egito – BC Place de Vancouver, no Canadá

27 de junho