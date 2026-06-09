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Copa do Mundo

Grupo G da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários

O chaveamento é composto pelas equipes da Bélgica, do Egito, da Nova Zelândia e do Irã

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Kevin De Bruyne comemora segundo gol da Bélgica contra o Brasil
Kevin de Bruyne EFE

A Copa do Mundo de 2026 inicia oficialmente em 11 de junho, com a Cerimônia de Abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da partida entre a seleção mexicana e sul-africana. Já os dois primeiros confrontos do Grupo G (composto por Bélgica, Egito, Nova Zelândia e Irã) estão agendados para 15 de junho.

Bélgica

O técnico belga, Rudi Garcia, divulgou em 15 de maio a lista dos 26 convocados com a presença de veteranos, como Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku.

Goleiros

  • Thibaut Courtois
  • Senne Lammens
  • Mike Penders

Defensores

  • Zeno Debast
  • Arthur Theate
  • Brandon Mechele
  • Maxim de Cuyper
  • Thomas Meunier
  • Koni de Winter
  • Joaquin Seys
  • Thimothy Castagne
  • Nathan Ngoy

Meio-campista

  • Axel Witsel
  • Kevin de Bruyne
  • Youri Tielemans
  • Diego Moreira
  • Hans Vanaken
  • Alexis Saelemaekers
  • Nicolas Raskin
  • Amadou Onana

Atacantes

  • Romelu Lukaku
  • Leandro Trossard
  • Jeremy Doku
  • Dodi Lukebakio
  • Charles de Ketelaere
  • Matias Fernandez-Pardo

Egito

A relação dos egípcios convocados para a Copa do Mundo foi divulgada em 20 de maio. O principal destaque do plantel do Egito é Mohamed Salah, que disputará o segundo Mundial da carreira.

Goleiros

  • Mohamed Elshenawy
  • Mahdy Soliman
  • Mostafa Shoubir
  • Mohamed Alaa

Defensores

  • Yasser Ibrahim
  • Mohamed Hany
  • Hossam Abdelmaguid
  • Ramy Rabia
  • Mohamed Abdelmoneim
  • Ahamed Fatouh
  • Karim Hafez
  • Tarek Alaa

Meio-campistas

  • Emam Ashou
  • Mostafa Zico
  • Hamdy Fathy
  • Mohanad Lashin
  • Nabil Donga
  • Marawan Attia
  • Mahamoud Saber

Atacantes

  • Trezeguet
  • Hamza Abdelkarim
  • Mohamed Salah, Haissem Hassan, Ibrahim Adel, Omar Marmoush e Zizo.

Seleção da Nova Zelândia

Fora da Copa do Mundo desde 2010, a seleção neozelandesa contará com dois jogadores que estiveram no Mundial da África do Sul: Chris Wood e Tommy Smith. O esquadrão da Nova Zelândia foi conhecido em 14 de maio.

Goleiros

  • Max Crocombe
  • Alex Paulsen
  • Michael Woud

Defensonres

  • Tim Payne
  • Francis de Vries
  • Tyler Bindon
  • Michael Boxall
  • Liberato Cacace
  • Nando Pijnaker
  • Finn Surman
  • Callan Elliot
  • Tommy Smith

Meio-campistas

  • Joe Bell
  • Matthew Garbet
  • Marko Stamenic
  • Sarpreet Singh
  • Elijah Just
  • Alex Rufer
  • Ben Old
  • Callum McCowatt
  • Ryan Thomas
  • Lachlan Bayliss

Atacantes

  • Chris Wood
  • Kosta Barbarouses
  • Ben Waine
  • Jesse Randall

Seleção do Irã

Sem Sardar Azmoun, a lista final de convocados do Irã foi anunciada na segunda-feira (1º). Em março, o terceiro maior artilheiro da seleção iraniana foi alvo de críticas por aparecer em foto ao lado do primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, país aliado dos Estados Unidos. Apesar de o treinador Amir Ghalenoei garantir que a escolha dos 26 nomes se baseou em critérios técnicos, há suspeita de que o jogador ficou fora do plantel por motivos políticos. Ali Gholizadeh também não foi chamado por causa de uma ruptura de ligamento no joelho.

Goleiros

  • Alireza Beiranvand
  • Payam Niazmand
  • Hossein Hosseini

Defensores

  • Saleh Hardani
  • Ehsan Hajisafi
  • Shoja Khalilzadeh
  • Milad Mohammadi
  • Hossein Kanani
  • Arya Yousefi
  • Ali Nemati
  • Ramin Rezaeian
  • Danial IRI

Meio-campistas

  • Saeid Ezatolahi
  • Alireza Jahanbakhsh
  • Mohammad Mohebbi
  • Saman Ghoddos
  • Roozbeh Cheshmi
  • Mehdi Torabi
  • Mohammad Ghorbani
  • Amirmohammad Razaghinia

Atacantes

  • Mehdi Taremi
  • Mehdi Ghayedi
  • Ali Aliopour
  • Amirhossein Hosseinzadeh
  • Shahriyar Moghanloo e Dennis Dargahi.

Confira os jogos

15 de junho

  • 16h: Bélgica x Egito – Estádio de Seattle, nos Estados Unidos
  • 22h: Irã x Nova Zelândia – Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos

21 de junho

  • 16h: Bélgica x Irã – Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos
  • 22h: Nova Zelândia x Egito – BC Place de Vancouver, no Canadá

27 de junho

  • Meia-noite: Nova Zelândia x Bélgica – BC Place de Vancouver, no Canad
  • Meia-noite: Egito x Irã – Estádio de Seattle, nos Estados Unidos

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