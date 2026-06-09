Grupo G da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários
A Copa do Mundo de 2026 inicia oficialmente em 11 de junho, com a Cerimônia de Abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da partida entre a seleção mexicana e sul-africana. Já os dois primeiros confrontos do Grupo G (composto por Bélgica, Egito, Nova Zelândia e Irã) estão agendados para 15 de junho.
Bélgica
O técnico belga, Rudi Garcia, divulgou em 15 de maio a lista dos 26 convocados com a presença de veteranos, como Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku.
Goleiros
- Thibaut Courtois
- Senne Lammens
- Mike Penders
Defensores
- Zeno Debast
- Arthur Theate
- Brandon Mechele
- Maxim de Cuyper
- Thomas Meunier
- Koni de Winter
- Joaquin Seys
- Thimothy Castagne
- Nathan Ngoy
Meio-campista
- Axel Witsel
- Kevin de Bruyne
- Youri Tielemans
- Diego Moreira
- Hans Vanaken
- Alexis Saelemaekers
- Nicolas Raskin
- Amadou Onana
Atacantes
- Romelu Lukaku
- Leandro Trossard
- Jeremy Doku
- Dodi Lukebakio
- Charles de Ketelaere
- Matias Fernandez-Pardo
Egito
A relação dos egípcios convocados para a Copa do Mundo foi divulgada em 20 de maio. O principal destaque do plantel do Egito é Mohamed Salah, que disputará o segundo Mundial da carreira.
Goleiros
- Mohamed Elshenawy
- Mahdy Soliman
- Mostafa Shoubir
- Mohamed Alaa
Defensores
- Yasser Ibrahim
- Mohamed Hany
- Hossam Abdelmaguid
- Ramy Rabia
- Mohamed Abdelmoneim
- Ahamed Fatouh
- Karim Hafez
- Tarek Alaa
Meio-campistas
- Emam Ashou
- Mostafa Zico
- Hamdy Fathy
- Mohanad Lashin
- Nabil Donga
- Marawan Attia
- Mahamoud Saber
Atacantes
- Trezeguet
- Hamza Abdelkarim
- Mohamed Salah, Haissem Hassan, Ibrahim Adel, Omar Marmoush e Zizo.
Seleção da Nova Zelândia
Fora da Copa do Mundo desde 2010, a seleção neozelandesa contará com dois jogadores que estiveram no Mundial da África do Sul: Chris Wood e Tommy Smith. O esquadrão da Nova Zelândia foi conhecido em 14 de maio.
Goleiros
- Max Crocombe
- Alex Paulsen
- Michael Woud
Defensonres
- Tim Payne
- Francis de Vries
- Tyler Bindon
- Michael Boxall
- Liberato Cacace
- Nando Pijnaker
- Finn Surman
- Callan Elliot
- Tommy Smith
Meio-campistas
- Joe Bell
- Matthew Garbet
- Marko Stamenic
- Sarpreet Singh
- Elijah Just
- Alex Rufer
- Ben Old
- Callum McCowatt
- Ryan Thomas
- Lachlan Bayliss
Atacantes
- Chris Wood
- Kosta Barbarouses
- Ben Waine
- Jesse Randall
Seleção do Irã
Sem Sardar Azmoun, a lista final de convocados do Irã foi anunciada na segunda-feira (1º). Em março, o terceiro maior artilheiro da seleção iraniana foi alvo de críticas por aparecer em foto ao lado do primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, país aliado dos Estados Unidos. Apesar de o treinador Amir Ghalenoei garantir que a escolha dos 26 nomes se baseou em critérios técnicos, há suspeita de que o jogador ficou fora do plantel por motivos políticos. Ali Gholizadeh também não foi chamado por causa de uma ruptura de ligamento no joelho.
Goleiros
- Alireza Beiranvand
- Payam Niazmand
- Hossein Hosseini
Defensores
- Saleh Hardani
- Ehsan Hajisafi
- Shoja Khalilzadeh
- Milad Mohammadi
- Hossein Kanani
- Arya Yousefi
- Ali Nemati
- Ramin Rezaeian
- Danial IRI
Meio-campistas
- Saeid Ezatolahi
- Alireza Jahanbakhsh
- Mohammad Mohebbi
- Saman Ghoddos
- Roozbeh Cheshmi
- Mehdi Torabi
- Mohammad Ghorbani
- Amirmohammad Razaghinia
Atacantes
- Mehdi Taremi
- Mehdi Ghayedi
- Ali Aliopour
- Amirhossein Hosseinzadeh
- Shahriyar Moghanloo e Dennis Dargahi.
Confira os jogos
15 de junho
- 16h: Bélgica x Egito – Estádio de Seattle, nos Estados Unidos
- 22h: Irã x Nova Zelândia – Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos
21 de junho
- 16h: Bélgica x Irã – Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos
- 22h: Nova Zelândia x Egito – BC Place de Vancouver, no Canadá
27 de junho
- Meia-noite: Nova Zelândia x Bélgica – BC Place de Vancouver, no Canad
- Meia-noite: Egito x Irã – Estádio de Seattle, nos Estados Unidos