Iraque x Noruega: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Iraque e Noruega se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo do Grupo I da Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 19h

Noruega quebrou um jejum de 28 anos sem participar do torneio e está de volta à competição

Iraque e Noruega fazem nesta terça-feira (16) sua estreia na Copa do Mundo. A partida será realizada às 19h e vai acontecer no Estádio de Filadélfia,na Pensilvânia.

O Iraque volta a disputar uma Copa do Mundo depois de 40 anos. Está será a segunda participação da equipe no torneio. A última vez tinha sido em 1986, quando foi comandada pelo técnico brasileiro Evaristo de Macedo. A campanha não foi das melhores, não conseguiu passar da fase de grupos e terminou em último lugar de sua chave sem somar pontos.

Já a Noruega, quebrou um jejum de 28 anos sem participar do torneio e está de volta à competição. Essa será a quinta vez que a seleção vai disputar a Copa do Mundo. Todo o histórico da equipe na competição aconteceu neste século. A melhor campanha ocorreu na Alemanha, em 2006, quando a equipe se classificou em segundo lugar no grupo e avançou para as oitavas de final, mas foi eliminada pela Inglaterra por 1 a 0.

Onde assistir Iraque x Noruega ao vivo

O jogo entre Iraque e Noruega terá transmissão da CazeTV.