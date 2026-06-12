Medalha de Pelé da Copa de 1958 será leiloada na Inglaterra

Pelé tinha 17 anos e marcou dois gols na vitória por 5 a 2 contra a anfitriã Suécia naquela final

Pelé dribla suecos na final da Copa do Mundo de 1958

A medalha entregue a Pelé quando o Brasil conquistou a Copa do Mundo da Suécia em 1958 será leiloada este mês na Inglaterra, e a estimativa é de que seja vendida por cerca de 500 mil libras esterlinas (R$ 3,4 milhões, na cotação atual).

O artigo de quando ‘O Rei’ era adolescente integra um catálogo com 450 objetos relacionados à Copa do Mundo e colocados à venda pelos especialistas em artefatos esportivos BUDDS, que esperam arrecadar um total de 2 milhões de libras (R$ 13,6 milhões).

Uma camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958 está avaliada em mais de US$ 6 milhões de dólares (R$ 30,5 milhões) em outro leilão na sede da Sotheby’s, em Nova York, que acontecerá entre 29 de junho e 16 de julho.

Pelé tinha 17 anos e marcou dois gols na vitória por 5 a 2 contra a anfitriã Suécia naquela final que garantiu o primeiro dos cinco títulos mundiais da Seleção Brasileira.

Também foi a primeira conquista do ‘Rei’, o único jogador tricampeão do mundo, que faleceu em dezembro de 2022, aos 82 anos, após ter sido diagnosticado com câncer de cólon.

Entre os outros lotes do leilão na Inglaterra está a camisa usada pelo goleiro inglês Gordon Banks, autor de uma defesa extraordinária em uma cabeçada de Pelé na Copa do México, em 1970.

“Eu marquei um gol, mas o Banks defendeu”, afirmou Pelé sobre o histórico lance.

Também será leiloada a medalha de ouro do inglês Alan Ball, campeão do mundo em 1966.

Um leilão on-line acontece de 1º a 21 de junho, com camisas das seleções participantes da Copa do Mundo de 2026, antes de uma venda presencial em 25 de junho nas instalações da BUDDS em Wellingborough, no centro da Inglaterra.