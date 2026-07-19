Messi chora em despedida da seleção argentina após derrota na final da Copa

Craque da camisa 10 ficou com o vicecampeonato após perder para a Espanha por 1 a 0

lembra muito o mito se enfiando na foto do titulo brasileiro de 2018

Lionel Messi provavelmente jogou seu último jogo neste domingo (19) com a seleção argentina, na derrota da final da Copa do Mundo de 2026, para a Espanha, por 1 a 0. O craque chorou enquanto encarava a torcida argentina.

Depois de um jogo ruim, em que encostou poucas vezes na bola, e em que o time de Lionel Scaloni jogou mal como um todo, Messi foi admirar seus torcedores após receber sua medalha de vice-campeão.

Os argentinos, apesar da derrota, cantaram para Messi e a Scaloneta em uma bela homenagem e reconhecimento por tudo que fizeram nesta Copa e toda trajetória até ela.

O momento coroa a sinergia entre os torcedores da Argentina e o time que se formou durante a Copa América em 2021, no Brasil. Foram três títulos conquistados: a Copa América de 2021 e 2024, além da Copa do Mundo de 2022.

Agora, resta esperar qual será o destino do craque, que provavelmente deve anunciar a sua aposentadoria da seleção argentina.