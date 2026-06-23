Messi lidera artilharia da Copa com 5 gols; Mbappé e Haaland aparecem com 4

Argentino fez três gols contra a Argélia e dois contra a Áustria e aparece à frente do francês e do norueguês na disputa pela Chuteira de Ouro do Mundial

Lionel Messi lidera a corrida pela artilharia da Copa do Mundo de 2026 após as duas primeiras rodadas da fase de grupos. O atacante da Argentina marcou cinco gols em dois jogos – três contra a Argélia e dois contra a Áustria – e abriu vantagem sobre seus concorrentes, Kylian Mbappé e Erling Haaland, que somam quatro gols cada.

A disputa entre os três atacantes tem sido um dos principais destaques do início do torneio. Messi marcou três vezes na vitória da Argentina sobre a Argélia e voltou a balançar as redes duas vezes diante da Áustria, chegando à liderança isolada da artilharia.

Aos 38 anos, o camisa 10 argentino mantém protagonismo na competição. Além de liderar a artilharia da edição de 2026, ele se tornou o maior goleador da história das Copas do Mundo ao alcançar 18 gols em Copas.

Mbappé e Haaland mantêm perseguição

Pela França, Mbappé também começou a Copa em alta. O atacante marcou dois gols na estreia contra Senegal e chegou a quatro no torneio após a vitória em cima do Iraque, permanecendo na disputa pela liderança entre os artilheiros.

Erling Haaland, em sua primeira participação em Copa do Mundo, também soma quatro gols. O norueguês teve atuação decisiva nas partidas da Noruega contra Iraque e Senegal, marcando dois gols em cada, e aparece entre os principais candidatos à Chuteira de Ouro.