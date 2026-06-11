México é o único país a sediar três edições da Copa do Mundo

País foi palco do evento em 1970, quando o Brasil foi campeão, e em 1986, que teve os argentinos vencendo a competição

O México passa a ser nesta quinta-feira (11) o único país a ter sediado três edições da Copa do Mundo. O país foi palco do torneio em 1970, quando o Brasil conquistou o tricampeonato, em 1986, quando os argentinos ficaram com a taça, e agora em 2026, quando sedia o evento junto aos Estados Unidos e Canadá – a primeira edição realizada em três países. Até então, a única vez que uma Copa tinha sido disputada em mais de uma país foi em 2002, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato. A edição daquela época foi disputada no Japão e na Coreia do Sul.

Presente no Grupo A da Copa do Mundo, o México, ao lado da África do Sul, será o primeiro país a entrar em campo. A partida está marcada para acontecer às 16h, no Estádio Azteca, na capital mexicana.

Apesar do México ser o único país a sediar três Copas, outros países também já foram palco do evento mais de uma vez. São eles:

França (1938 e 1998)

Itália (1934 e 1990)

Brasil (1950 e 2014)

Alemanha (1974 – 2006)

Estados Unidos (1994 e 2026)

O Canadá, por sua vez, se junta a Uruguai, Suíça, Suécia, Chile, Inglaterra, Argentina, Espanha Coreia do Sul, Japão, África do Sul, Rússia e Catar como países que já foram palco da Copa do Mundo.

Cerimônia de abertura

Antes do pontapé incial do torneio, haverá uma das três cerimônias de abertura. Isso porque neste ano, a 23ª edição do evento, vai ter uma cerimônia em cada uma dos três países que vão sediar o evento.

No México, o evento será começará 90 minutos antes do pontapé inicial, às 14h30 (de Brasília), com oito apresentações:

J Balvin

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Tyla

O evento será transmitido na TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.