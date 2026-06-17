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Copa do Mundo

Neymar é ‘batizado’ por companheiros em primeiro treino junto ao elenco da Seleção

Atacante retorna aos exercícios coletivos após período afastado por lesão
Rafael Rintzel

Rafael Rintzel

Neymar passando por "corredor polonês" em primeiro treino junto aos companheiros de equipe na Copa do Mundo .
Neymar passando por "corredor polonês" em primeiro treino junto aos companheiros de equipe na Copa do Mundo . Lesley Ribeiro / CBF, Joilson Marconne / CBF

O camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar Júnior, participou, nesta quarta-feira (17), do seu primeiro treino coletivo desde que foi convocado para a Copa do Mundo de 2026. Na chegada ao treino, o atacante passou por uma espécie de “batismo” dos companheiros de equipe, o chamado “corredor polonês”.

Essa é a estreia do craque treinando junto com o restante da equipe na Copa, que aguarda a recuperação do atleta para que ele volte a vestir o uniforme da Seleção Brasileira em partidas. Neymar já havia feito um treinamento em campo na terça-feira (16), mas somente com os preparadores.

A expectativa do técnico Carlo Ancelotti é de que o atacante esteja disponível para disputar jogos oficiais da Copa ainda na fase de grupos. Para isso, precisa aprimorar o condicionamento físico e ganhar ritmo de jogo. Além das sessões constantes de fisioterapia, até então os dias de Neymar nos EUA têm sido de tratamento médico, fisioterapia e atividades sem impacto, como bicicleta ergométrica e treinos na academia.

Caminho de Neymar na Copa

Neymar foi anunciado na lista para a Copa do Mundo, mesmo com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, sentida em partida do Santos contra o Coritiba, um dia antes da convocação para o Mundial. Entre os primeiros compromissos da Seleção, o amistoso contra o Panamá antes de viajar aos EUA, o craque interrompeu sua preparação para ir ao Maracanã junto com os companheiros, quando foi aclamado pela torcida.

No amistoso contra o Egito, dia 6 de junho, primeiro já nos Estados Unidos, Neymar não viajou junto com a equipe de Ancelotti. O camisa 10 ficou em Nova Jersey, focado em fisioterapia, e intensificando a programação de recuperação física, no centro de treinamentos da Seleção nos EUA, o Columbia Park.

A primeira partida oficial da Seleção na Copa do Mundo, quando o Brasil empatou com o Marrocos com um gol de cada lado, Neymar esteve presente, sentou no banco de reservas e interagiu com o time e os torcedores, mas ainda sem condições de entrar em campo vestindo o uniforme de jogo brasileiro.

A próxima partida da seleção canarinha será na sexta-feira (19), enfrentando o Haiti pela fase de grupos. Ainda não há a confirmação se Neymar poderá ou não entrar em campo junto a seus companheiros. Porém, a presença do jogador em treino com os companheiros aumenta a esperança de que o craque poderá confirmar a expectativa de Ancelotti e voltar a integrar o grupo antes das eliminatórias.

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