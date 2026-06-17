Neymar é ‘batizado’ por companheiros em primeiro treino junto ao elenco da Seleção

O camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar Júnior, participou, nesta quarta-feira (17), do seu primeiro treino coletivo desde que foi convocado para a Copa do Mundo de 2026. Na chegada ao treino, o atacante passou por uma espécie de “batismo” dos companheiros de equipe, o chamado “corredor polonês”.

Essa é a estreia do craque treinando junto com o restante da equipe na Copa, que aguarda a recuperação do atleta para que ele volte a vestir o uniforme da Seleção Brasileira em partidas. Neymar já havia feito um treinamento em campo na terça-feira (16), mas somente com os preparadores.

A expectativa do técnico Carlo Ancelotti é de que o atacante esteja disponível para disputar jogos oficiais da Copa ainda na fase de grupos. Para isso, precisa aprimorar o condicionamento físico e ganhar ritmo de jogo. Além das sessões constantes de fisioterapia, até então os dias de Neymar nos EUA têm sido de tratamento médico, fisioterapia e atividades sem impacto, como bicicleta ergométrica e treinos na academia.

Caminho de Neymar na Copa

Neymar foi anunciado na lista para a Copa do Mundo, mesmo com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, sentida em partida do Santos contra o Coritiba, um dia antes da convocação para o Mundial. Entre os primeiros compromissos da Seleção, o amistoso contra o Panamá antes de viajar aos EUA, o craque interrompeu sua preparação para ir ao Maracanã junto com os companheiros, quando foi aclamado pela torcida.

No amistoso contra o Egito, dia 6 de junho, primeiro já nos Estados Unidos, Neymar não viajou junto com a equipe de Ancelotti. O camisa 10 ficou em Nova Jersey, focado em fisioterapia, e intensificando a programação de recuperação física, no centro de treinamentos da Seleção nos EUA, o Columbia Park.

A primeira partida oficial da Seleção na Copa do Mundo, quando o Brasil empatou com o Marrocos com um gol de cada lado, Neymar esteve presente, sentou no banco de reservas e interagiu com o time e os torcedores, mas ainda sem condições de entrar em campo vestindo o uniforme de jogo brasileiro.

A próxima partida da seleção canarinha será na sexta-feira (19), enfrentando o Haiti pela fase de grupos. Ainda não há a confirmação se Neymar poderá ou não entrar em campo junto a seus companheiros. Porém, a presença do jogador em treino com os companheiros aumenta a esperança de que o craque poderá confirmar a expectativa de Ancelotti e voltar a integrar o grupo antes das eliminatórias.