Quando Neymar volta? Leia a rotina de treinos do craque nos EUA

Convocado mesmo com lesão confirmada, o craque do Santos e da Seleção Brasileira pisou nos gramados buscando se recuperar e ficar disponível na equipe de Carlo Ancelotti pela primeira vez nesta terça-feira (17), visando à fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Apesar de marcar presença em campo, ainda não participou de treinos com os companheiros.

Esse é o primeiro passo no processo de transição de Neymar do departamento médico para o campo, mas ainda precisa aprimorar o condicionamento físico e ganhar ritmo de jogo. O camisa 10 treinou de tênis, não de chuteira, fez alguns exercícios e chegou até a bater uma bola.

O craque brasileiro tem feito sessões constantes de fisioterapia em busca de estar disponível para Ancelotti ainda antes do duelo contra o Haiti, a segunda partida do Brasil na fase de grupos, na sexta-feira (19). O técnico da Seleção Brasileira está confiante na recuperação do atacante, a tempo de jogar durante a fase de grupos da Copa do Mundo, conforme declarou em coletiva antes da partida contra o Marrocos.

Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é de que ele possa voltar ao grupo na próxima semana. A qualidade técnica dele é indiscutível, mas também a experiência e o exemplo que apresenta ao restante do grupo.

Os dias de Neymar nos EUA têm sido de tratamento médico, fisioterapia e atividades sem impacto, como bicicleta ergométrica e treinos na academia. Ele chegou a tentar participar de um aquecimento com bola, mas depois retomou sua programação de atividades controladas visando recuperação física. A CBF não divulga informações oficiais sobre o estado de saúde atual do jogador.

Caminho de Neymar na Copa

Neymar foi anunciado na lista para a Copa do Mundo, mesmo com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, sentida em partida do Santos contra o Coritiba, um dia antes da convocação para o Mundial. Entre os primeiros compromissos da Seleção, o amistoso contra o Panamá antes de viajar aos EUA, o craque interrompeu sua preparação para ir ao Maracanã junto com os companheiros, quando foi aclamado pela torcida.

No amistoso contra o Egito, dia 6 de junho, primeiro já nos Estados Unidos, Neymar não viajou junto com a equipe de Ancelotti. O camisa 10 ficou em Nova Jersey, focado em fisioterapia, e intensificando a programação de recuperação física, no centro de treinamentos da Seleção nos EUA, o Columbia Park.

A primeira partida oficial da Seleção na Copa do Mundo, quando o Brasil empatou com o Marrocos com um gol de cada lado, Neymar esteve presente, sentou no banco de reservas e interagiu com o time e os torcedores, mas ainda sem condições de entrar em campo vestindo o uniforme de jogo brasileiro.

A próxima partida da seleção canarinha será na sexta-feira (19), enfrentando o Haiti pela fase de grupos. Ainda não há a confirmação se Neymar poderá ou não entrar em campo junto a seus companheiros. Porém, a presença do jogador no gramado para treinos aumenta a esperança de que o craque poderá confirmar a expectativa de Ancelotti e voltar a integrar o grupo antes das eliminatórias.