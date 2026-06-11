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Copa do Mundo

Onde assistir a cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026

Torneio começa nesta quinta-feira (11) com a partida entre México x África do Sul, no Estádio Azteca

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Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Chegou o dia. É hoje. A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (11), com a partida entre México x África do Sul, às 16h (horário de Brasília), mas anter terá a tradicional cerimônia de abertura, que neste ano será realiza no Estádio Azteca.

A edição de 2026 do torneio é a primeira realizada em três diferentes países, o que coloca na programação três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede: México, Canadá e Estados Unidos. A partir das 21h45 desta quarta-feira (10), diversos artistas se apresentam em um show especial de contagem regressiva para o torneio.

As apresentações que antecedem o Mundial acontecem ao mesmo tempo em Los Angeles, Toronto e na Cidade do México, com atrações locais e internacionais.

  • Estados Unidos: Major Lazer, Davido, Ava Max e Bia.
  • Canadá: Ahi & Wyclef, Bryan Adams, Sanjoy, Vegedream, Nora Fatehi e The Beaches.
  • México: Maestro Andrea Bocelli, Elena Rose, Belinda e o grupo Los Ángeles Azules.

Onde assistir ao vivo a cerimônia de abertura da Copa

A cerimônia de abertura será transmitida pela TV Globo, SBT, SporTV, Globoplay, CazéTV, e ge TV.

O evento também será transmitido ao vivo por meio do TikTok da FIFA.

A cerimônia de abertura começará 90 minutos antes do pontapé inicial, às 14h30 (de Brasília), com oito apresentações: 

  • J Balvin
  • Maná
  • Alejandro Fernández
  • Belinda
  • Danny Ocean
  • Lila Downs
  • Los Ángeles Azules
  • Tyla

Confira os jogos desta quinta

  • 16h –  México x África do Sul – estádio Azteca
  • 23h – Coreia do Sul x República Tcheca – Estádio Akron

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