Retornando à Copa do Mundo após 20 anos fora do Mundial, a Tchéquia aparece com um nome novo nas tabelas do Mundial, que não é o mesmo dos mapas geográficos. A República Tcheca, como antes aparecia nas transmissões, fez a transição nominal oficialmente e não somente para a FIFA. A adoção do novo nome busca uma identidade mais direta e simplificada.

O nome Tchéquia foi oficializado em 2016, mas ganhou destaque internacional com a classificação da seleção para a Copa. O país não substituiu o nome composto, mas passou a promover a versão mais curta para facilitar sua pronúncia no dia a dia, visando resolver um problema prático de comunicação global.

Antes de 2016, o país não tinha um nome curto oficializado junto à Organização das Nações Unidas (ONU), e isso causava problemas na comunicação com outras nações do mundo. Na prática, a “mudança” funciona da seguinte forma:

Tchéquia é o nome curto oficial , incentivado mundialmente para usos em turismo, marketing e competições esportivas. É como dizer “Brasil” em vez de “República Federativa do Brasil” .

, incentivado mundialmente para usos em turismo, marketing e competições esportivas. . República Tcheca segue sendo um nome oficial, mas voltado a formalidades e política, focado no uso em ocasiões diplomáticas, documentos oficiais e tratados de governo. Como a nomenclatura “República Francesa” no lugar de somente “França”.

Estratégia

O objetivo do governo tcheco foi simplificar a nomenclatura em inglês, Czechi, e em outros idiomas, como no português, Tchéquia. Antes, o nome longo era a única alternativa oficial, o que dificultava estampar camisetas esportivas, criar slogans para fomento do turismo e falar do país de forma prática.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores Tcheco, as duas formas são consideradas corretas e a decisão de qual utilizar é escolha de cada pessoa.

Processo de mudança

2016 : O governo oficializou o termo Czechia e suas traduções, como Tchéquia para o Brasil, nos bancos de dados da ONU.

: O governo oficializou o termo Czechia e suas traduções, como Tchéquia para o Brasil, nos bancos de dados da ONU. 2022/2023 : O país solicitou formalmente que federações esportivas, como o Comitê Olímpico Internacional, FIFA e UEFA, adotassem o nome curto.

: O país solicitou formalmente que federações esportivas, como o Comitê Olímpico Internacional, FIFA e UEFA, adotassem o nome curto. 2026: Gigantes de tecnologia como Google Maps e Apple já usam “Tchéquia” por padrão.

A Tchéquia, ou República Tcheca, está no Grupo A da Copa do Mundo FIFA de 2016, ao lado de Coreia do Sul, África do Sul e um dos donos da casa, o México. Atualmente a seleção está em terceiro na chave, perdendo a primeira partida contra os coreanos por 2 x 1 e empatando o segundo jogo contra os africanos com um gol para cada lado. A última partida dos europeus na primeira fase da Copa será na quarta-feira (24) contra os mexicanos.

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