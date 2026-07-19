Show de fechamento da Copa do Mundo tem Post Malone e Speed; assista
Uma hora antes da bola rolar, a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina teve um show de abertura com grandes nomes como Post Malone e o influenciador IShowSpeed, neste domingo (19), em Nova Jersey, Estados Unidos.
A cerimônia celebrou os 39 dias de competição, que contou com 48 seleções, em 16 cidades dos Estados Unidos, Canadá e México.
Speed apresentou sua música “World Cup (Champions)”, lançada para a competição. O também americano Post Malone também se apresentou como headliner da cerimônia. Misturando gêneros como hip-hop, pop, rock e country durante sua carreira, cantou “Chrome Heartbreaker” e o hit “Sunflower”, com participação de Swae Lee.
Tudo se deu em um palco sem muita elaboração, e um pano no gramado do MetLife Stadium com imagens da cidade de Nova York.
O intervalo do jogo também terá um show com as atrações de Justin Bieber, Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Chorus e Coldplay. Também haverá participação dos Muppets.
Por causa da apresentação, o intervalo do jogo será estendido. A expectativa é de que a pausa entre o primeiro e o segundo tempo dure de 20 a 25 minutos.
O show do intervalo da final da Copa do Mundo apoiará o Fifa Global Education Fund. A iniciativa busca arrecadar US$ 100 milhões para “expandir o acesso à educação de qualidade e as oportunidades no futebol ao redor do mundo”.