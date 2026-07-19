Tri no Catar e era Maradona: veja o retrospecto da Argentina em finais de Copas

Após bater a Inglaterra nas semifinais, seleção de Lionel Messi chega à sua sétima decisão e tenta igualar o número de títulos de Alemanha e Itália no confronto contra a Espanha

A Argentina está em mais uma final de Copa do Mundo. Depois de vencer a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal, a atual campeã mundial vai enfrentar a Espanha na decisão do torneio e terá a chance de conquistar a quarta estrela de sua história.

Ao longo da história das Copas, apenas Brasil (sete finais) e Alemanha (oito finais) disputaram tantas decisões ou mais quanto a seleção sul-americana. Somando a final deste domingo (19), o país de Diego Maradona e Lionel Messi já chegou em sete vezes na partida decisiva, com três títulos e três vice-campeonatos.

A estreia da Argentina em uma final aconteceu na primeira Copa do Mundo, em 1930. Em Montevidéu, os argentinos chegaram a fazer 2 x1 sobre o Uruguai, mas sofreram a virada e foram derrotados por 4 a 2.

Quase cinco décadas depois, veio a primeira conquista. Em 1978, jogando em casa, a Argentina derrotou a Holanda por 3 a 1 na prorrogação, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Mario Kempes brilhou na decisão com dois gols e comandou a campanha que deu ao país seu primeiro título mundial.

O bicampeonato seria conquistado oito anos depois. Em 1986, no México, a seleção liderada por Maradona venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 2 em uma das finais mais lembradas da história das Copas. Esse título foi o responsável por consolidar Maradona como o grande nome daquela geração e colocá-lo na história do futebol.

‘La Mano de Dios’, gol protagonizado por Diego Maradona, marcado eternamente na história do futebol

Dois vices seguidos para a Alemanha

Depois do título no México, a Argentina voltou à decisão na edição seguinte, em 1990. Mas diante da Alemanha Ocidental, a equipe comandada por Carlos Bilardo acabou derrotada por 1 a 0, com gol de Andreas Brehme. Esse torneio marcou o início de um longo período sem disputar a final da Copa do Mundo.

A seleção só voltaria a uma final 24 anos depois, em 2014. No Maracanã, fez um duelo acirrado contra a Alemanha, criou boas oportunidades – como a que Gonzalo Higuaín perdeu -, mas acabou superada por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Mario Götze.

Seleção da Argentina depois do vice para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014

A realização do sonho do tri

O jejum de títulos de Copas terminou em 2022. Em uma das maiores finais da história do futebol e orquestrada por Lionel Messi, a Argentina empatou por 3 a 3 com a França e conquistou o tricampeonato ao vencer a disputa por pênaltis.

Agora, a equipe tenta colocar mais uma estrela em sua história. Caso vença a Espanha, chegará ao quarto título mundial e igualará a Itália e a Alemanha em número de conquistas, ficando atrás apenas do Brasil, dono de cinco taças.

Messi levanta a taça da Copa do Mundo após a Argentina vencer a edição de 2022

Veja todas as finais da Argentina em Copas do Mundo: