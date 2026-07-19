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Copa do Mundo

Tri no Catar e era Maradona: veja o retrospecto da Argentina em finais de Copas

Após bater a Inglaterra nas semifinais, seleção de Lionel Messi chega à sua sétima decisão e tenta igualar o número de títulos de Alemanha e Itália no confronto contra a Espanha
Nícolas Robert

Nícolas Robert

Diego Maradona comemorando seu gol em Argentina x Inglaterra, na Copa do Mundo de 1986
Diego Maradona comemorando seu gol em Argentina x Inglaterra, na Copa do Mundo de 1986 Divulgação / Fifa

A Argentina está em mais uma final de Copa do Mundo. Depois de vencer a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal, a atual campeã mundial vai enfrentar a Espanha na decisão do torneio e terá a chance de conquistar a quarta estrela de sua história.

Ao longo da história das Copas, apenas Brasil (sete finais) e Alemanha (oito finais) disputaram tantas decisões ou mais quanto a seleção sul-americana. Somando a final deste domingo (19), o país de Diego Maradona e Lionel Messi já chegou em sete vezes na partida decisiva, com três títulos e três vice-campeonatos.

A estreia da Argentina em uma final aconteceu na primeira Copa do Mundo, em 1930. Em Montevidéu, os argentinos chegaram a fazer 2 x1 sobre o Uruguai, mas sofreram a virada e foram derrotados por 4 a 2.

Quase cinco décadas depois, veio a primeira conquista. Em 1978, jogando em casa, a Argentina derrotou a Holanda por 3 a 1 na prorrogação, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Mario Kempes brilhou na decisão com dois gols e comandou a campanha que deu ao país seu primeiro título mundial.

O bicampeonato seria conquistado oito anos depois. Em 1986, no México, a seleção liderada por Maradona venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 2 em uma das finais mais lembradas da história das Copas. Esse título foi o responsável por consolidar Maradona como o grande nome daquela geração e colocá-lo na história do futebol.

'La Mano de Dios', gol protagonizado por Diego Maradona, marcado eternamente na história do futebol
‘La Mano de Dios’, gol protagonizado por Diego Maradona, marcado eternamente na história do futebol

Dois vices seguidos para a Alemanha

Depois do título no México, a Argentina voltou à decisão na edição seguinte, em 1990. Mas diante da Alemanha Ocidental, a equipe comandada por Carlos Bilardo acabou derrotada por 1 a 0, com gol de Andreas Brehme. Esse torneio marcou o início de um longo período sem disputar a final da Copa do Mundo.

A seleção só voltaria a uma final 24 anos depois, em 2014. No Maracanã, fez um duelo acirrado contra a Alemanha, criou boas oportunidades – como a que Gonzalo Higuaín perdeu -, mas acabou superada por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Mario Götze.

Seleção da Argentina depois do vice para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014
Seleção da Argentina depois do vice para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014

A realização do sonho do tri

O jejum de títulos de Copas terminou em 2022. Em uma das maiores finais da história do futebol e orquestrada por Lionel Messi, a Argentina empatou por 3 a 3 com a França e conquistou o tricampeonato ao vencer a disputa por pênaltis.

Agora, a equipe tenta colocar mais uma estrela em sua história. Caso vença a Espanha, chegará ao quarto título mundial e igualará a Itália e a Alemanha em número de conquistas, ficando atrás apenas do Brasil, dono de cinco taças.

Messi levanta a taça da Copa do Mundo após a seleção argentina vencer a edição de 2022 do campeonato
Messi levanta a taça da Copa do Mundo após a Argentina vencer a edição de 2022

Veja todas as finais da Argentina em Copas do Mundo:

  • 1930 – Uruguai 4 x 2 Argentina (vice)
  • 1978 – Argentina 3 x 1 Holanda (campeã)
  • 1986 – Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental (campeã)
  • 1990 – Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina (vice)
  • 2014 – Alemanha 1 x 0 Argentina (vice)
  • 2022 – Argentina 3 (4) x (2) 3 França (campeã, nos pênaltis)
  • 2026 – Espanha x Argentina (a disputar)

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