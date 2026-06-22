Uniforme da Seleção do penta é um dos mais feios da história, segundo o NY Times

O site The Athletic, do jornal The New York Times, renovou a sua lista de uniformes mais feios e mais bonitos que já entraram no gramado da história da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira aparece uma vez em cada ranking, mas a surpresa foi a menção do uniforme de 2002, usado na conquista do pentacampeonato, entre a seleção dos mais feios.

O uniforme ficou gravado na memória dos brasileiros que acompanharam a última vez que o Brasil levantou a taça da Copa do Mundo, junto ao cabelo “cascão” de Ronaldo Fenômeno, marcando duas vezes na final, em cima do histórico goleiro que foi eleito o melhor jogador da competição, Oliver Kahn, considerado imbatível até conhecer o ataque brasileiro.

O uniforme do título mundial de 2002 ficou na décima colocação entre os mais feios que já estiveram em campo na história das Copas. A camisa amarela com detalhes em verde, que ficou marcada pelas atuações de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo, não agradou os avaliadores do The Athletic.

Trazendo felicidade aos brasileiros que viram o título de forma invicta, com a equipe vencendo os sete jogos que disputou, marcando 18 gols e levando apenas 4, a bela atuação da Seleção fez com que o uniforme parecesse mais bonito do que realmente era, conforme a avaliação do site.

A edição (da Copa) de 2002 foi o pior (uniforme). Os estranhos detalhes verdes irregulares na camisa eram um elemento de design bizarro. Uma seleção histórica fez com que esse uniforme parecesse muito melhor do que deveria, e mesmo assim não ficou bom.

Reprodução / Museu do Futebol

Top 10 uniformes mais feios, segundo The New York Times

Bolívia (1930) Holanda (Goleiro – 1994) Suíça (2026) Bélgica (1982) Suíça (2022) Rússia (1994) Nigéria (1994) Estados Unidos (1994) Estados Unidos (2022) Brasil (2002)

Terceiro mais bonito

A Seleção brasileira figura mais uma vez no ranking, mas agora do outro lado da lista. O The Athletic também considerou um uniforme brasileiro como o terceiro mais bonito da história das Copas, em uma edição em que a atuação brasileira também foi bela, mas não tanto quanto em 2002.

O Brasil entrou em campo em 1986 com o melhor uniforme de sua história em mundiais, segundo o site, ano em que quem levantou a taça foi a Argentina. O The Athletic destaca a presença da Taça Jules Rimet no símbolo da CBF, conquistada permanentemente pelo Brasil em 1970, ao se tornar a primeira seleção tricampeã do Mundial.

A Argentina venceu a Copa do Mundo de 1986, mas o Brasil tinha o melhor uniforme naquele ano. A camisa amarela canário com gola e punhos verdes, combinada com o calção azul, é uma das melhores versões do famoso uniforme brasileiro. O que realmente o diferencia é o escudo da Confederação Brasileira de Futebol, que exibe com destaque a Taça Jules Rimet, o troféu original da Copa do Mundo que o Brasil passou a guardar permanentemente após se tornar a primeira seleção a conquistá-la pela terceira vez em 1970. Que ostentação!

Reprodução / Acervo CBF

Naquela edição, sediada no México, o Brasil fez uma brilhante atuação, mas só até as quartas de final, quando sua jornada na Copa foi interrompida pela França nos pênaltis. Antes disso, a Seleção Brasileira venceu as três partidas da fase de grupos, Espanha 1 x 0, Argélia 1 x 0 e Irlanda do Norte 3 x 0. Nas oitavas, goleou a Polônia por 4 x 0 e acabou a competição em 5º após perder para os franceses.

Top 15 uniformes mais bonitos, segundo The New York Times