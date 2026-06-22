JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Tempo Real | 14h00 - 16h00
Copa do Mundo

Uniforme da Seleção do penta é um dos mais feios da história, segundo o NY Times

Equipe do Brasil de 1986 ficou com a terceira colocação entre as camisetas mais bonitas
Rafael Rintzel

Rafael Rintzel

Brasil campeão da Copa do Mundo em 2002
Brasil campeão da Copa do Mundo em 2002 ANTONIO SCORZA / AFP

O site The Athletic, do jornal The New York Times, renovou a sua lista de uniformes mais feios e mais bonitos que já entraram no gramado da história da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira aparece uma vez em cada ranking, mas a surpresa foi a menção do uniforme de 2002, usado na conquista do pentacampeonato, entre a seleção dos mais feios.

O uniforme ficou gravado na memória dos brasileiros que acompanharam a última vez que o Brasil levantou a taça da Copa do Mundo, junto ao cabelo “cascão” de Ronaldo Fenômeno, marcando duas vezes na final, em cima do histórico goleiro que foi eleito o melhor jogador da competição, Oliver Kahn, considerado imbatível até conhecer o ataque brasileiro.

O uniforme do título mundial de 2002 ficou na décima colocação entre os mais feios que já estiveram em campo na história das Copas. A camisa amarela com detalhes em verde, que ficou marcada pelas atuações de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo, não agradou os avaliadores do The Athletic.

Trazendo felicidade aos brasileiros que viram o título de forma invicta, com a equipe vencendo os sete jogos que disputou, marcando 18 gols e levando apenas 4, a bela atuação da Seleção fez com que o uniforme parecesse mais bonito do que realmente era, conforme a avaliação do site.

A edição (da Copa) de 2002 foi o pior (uniforme). Os estranhos detalhes verdes irregulares na camisa eram um elemento de design bizarro. Uma seleção histórica fez com que esse uniforme parecesse muito melhor do que deveria, e mesmo assim não ficou bom.

Seleção Brasileira de Futebol 2002.
Reprodução / Museu do Futebol

Top 10 uniformes mais feios, segundo The New York Times

  1. Bolívia (1930)
  2. Holanda (Goleiro – 1994)
  3. Suíça (2026)
  4. Bélgica (1982)
  5. Suíça (2022)
  6. Rússia (1994)
  7. Nigéria (1994)
  8. Estados Unidos (1994)
  9. Estados Unidos (2022)
  10. Brasil (2002)

Terceiro mais bonito

A Seleção brasileira figura mais uma vez no ranking, mas agora do outro lado da lista. O The Athletic também considerou um uniforme brasileiro como o terceiro mais bonito da história das Copas, em uma edição em que a atuação brasileira também foi bela, mas não tanto quanto em 2002.

O Brasil entrou em campo em 1986 com o melhor uniforme de sua história em mundiais, segundo o site, ano em que quem levantou a taça foi a Argentina. O The Athletic destaca a presença da Taça Jules Rimet no símbolo da CBF, conquistada permanentemente pelo Brasil em 1970, ao se tornar a primeira seleção tricampeã do Mundial.

A Argentina venceu a Copa do Mundo de 1986, mas o Brasil tinha o melhor uniforme naquele ano. A camisa amarela canário com gola e punhos verdes, combinada com o calção azul, é uma das melhores versões do famoso uniforme brasileiro. O que realmente o diferencia é o escudo da Confederação Brasileira de Futebol, que exibe com destaque a Taça Jules Rimet, o troféu original da Copa do Mundo que o Brasil passou a guardar permanentemente após se tornar a primeira seleção a conquistá-la pela terceira vez em 1970. Que ostentação!

Seleção Brasileira 1968.
Reprodução / Acervo CBF

Naquela edição, sediada no México, o Brasil fez uma brilhante atuação, mas só até as quartas de final, quando sua jornada na Copa foi interrompida pela França nos pênaltis. Antes disso, a Seleção Brasileira venceu as três partidas da fase de grupos, Espanha 1 x 0, Argélia 1 x 0 e Irlanda do Norte 3 x 0. Nas oitavas, goleou a Polônia por 4 x 0 e acabou a competição em 5º após perder para os franceses.

Top 15 uniformes mais bonitos, segundo The New York Times

  1. 1990 Alemanha Ocidental 
  2. 1998 México
  3. 1986 Brasil
  4. 1986 Argentina
  5. 1994 México
  6. 2018 Nigéria
  7. 2026 Noruega
  8. 1982 Inglaterra
  9. 1990 Colômbia
  10. 1974 Países Baixos
  11. 2018 Japão
  12. 1994 EUA
  13. 1998 Croácia
  14. 2022 Portugal
  15. 1982 Espanha

Assuntos