Vampeta exalta título da Espanha e revela que previu autor do gol: ‘Conjunto prevaleceu’

Europeus conquistaram a segunda estrela neste domingo (19), com uma vitória de 1 x 0 sobre a Argentina

O título da Espanha na Copa do Mundo de 2026 não foi obra do acaso, mas sim a vitória de uma filosofia de jogo consolidada, de acordo com o ex-jogador e pentacampeão com a Seleção Brasileira Vampeta. Durante o programa Canelada, da Jovem Pan, o ex-Corinthians minimizou o rótulo de “surpresa” para a conquista e ressaltou que a seleção europeia já era a sua favorita antes mesmo do apito inicial nos Estados Unidos.

“Não vi surpresa nenhuma. Quem jogava o melhor futebol de seleção antes de começar a Copa era a Espanha. O conjunto prevaleceu”, afirmou o comentarista. “Um estilo de jogo que parece muito o futebol do Barcelona’, completou.

Vampeta também revelou que ele cravou não apenas o campeão, mas o autor do gol decisivo na prorrogação. Segundo o ex-atleta, ele precisou convencer seus colegas de bancada a não desistirem da seleção espanhola.

“Falei para o Flávio [Prado]: não abandona, vamos com a Espanha até a morte. Sabe quem vai fazer o gol do título? O Ferran Torres. Esse cara é ‘largo’, toda vez que entra no Barcelona no lugar do Lewandowski, ele faz gol. E ele acabou fazendo”, disse Vampeta.

Bicampeonato da Espanha

A conquista da Espanha veio neste domingo (19) com uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Em um jogo marcado pelo domínio espanhol — que manteve 65% da posse de bola e finalizou 20 vezes —, o grito de gol só saiu na prorrogação, com Ferran Torres. A partida teve tons dramáticos, com o goleiro argentino Dibu Martínez realizando 11 defesas para segurar a pressão espanhola durante o tempo regulamentar.

O triunfo garantiu à Espanha o seu segundo título mundial – o primeiro foi em 2010 – e encerrou de forma amarga a “última dança” de Lionel Messi em Copas do Mundo.

Assista ao Canelada aqui: