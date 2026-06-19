Vini Jr. vale quase R$ 1 bi no mercado da bola e supera valor de duas seleções do Haiti

A Seleção Brasileira enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C, da Copa do Mundo de 2026 e, apesar do novo formato abrigar 48 seleções e trazer realidades diferentes para o campo, o abismo financeiro entre nações e talentos do mundo do futebol ainda é evidente . De acordo com o site especializado Transfermarkt, todo o elenco haitiano está avaliado em 55,95 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões), valor inferior ao de alguns dos principais jogadores brasileiros.

O atleta mais valioso do Haiti é o atacante Wilson Isidor, do Sunderland, estimado em 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 106 milhões). Do outro lado, o Brasil soma um valor de mercado de 928,2 milhões de euros (cerca de R$ 5,47 bilhões), ocupando a sexta posição entre as seleções mais valiosas da Copa.

O principal destaque é Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, avaliado em 140 milhões de euros (aproximadamente R$ 826 milhões). Sozinho, o camisa 7 brasileiro vale mais do que duas seleções haitianas completas e supera com ampla margem o valor total do elenco adversário.

Entre os jogadores mais valorizados do torneio, Vini Jr. aparece ao lado de nomes como Lamine Yamal e Erling Haaland, ambos avaliados em 200 milhões de euros, além de Kylian Mbappé, estimado em 180 milhões. A lista dos dez atletas mais valiosos da Copa ainda inclui Pedri, Michael Olise, Vitinha, João Neves, Jude Bellingham e Declan Rice.