Corinthians x Rosário: acompanhe a transmissão da Jovem Pan ao vivo
Corinthians e Rosáiro se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A Jovem Pan transmite as emoções do duelo, que vale vaga nas quartas de final na competição, a partir das 21h, com narração de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni.
Acompanhe a transmissão da Jovem Pan
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