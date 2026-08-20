Corinthians x Rosário: acompanhe a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Corinthians e Rosáiro se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores

Corinthians e Rosáiro se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores

Corinthians e Rosáiro se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A Jovem Pan transmite as emoções do duelo, que vale vaga nas quartas de final na competição, a partir das 21h, com narração de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni.

Acompanhe a transmissão da Jovem Pan