Morre o influenciador Lito Sousa aos 59 anos
O influenciador Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1º) aos 59 anos. Ele havia recebido diagnóstico para a doença Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, grave e de rápida progressão. Deixa a esposa, Mila Seidl, e o filho Malone.
A morte do influenciador foi comunicada por meio das redes sociais. “Um grande abraço e até o próximo voo.
Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre”, diz a legenda da publicação.
Nascido Joselito Geraldo de Sousa, Lito Sousa ganhou projeção com o seu canal no YouTube Aviões e Músicas. Em suas redes sociais, explicava o funcionamento de aeronaves, desmistificava medos de voar e contava histórias dos bastidores da aviação para o público.
Lito também era piloto, mecânico de aviação e especialista na área e em segurança aérea. Trabalhou em empresas do setor, como Varig, Transbrasil e United Airlines.
Também é autor do livro “Onde Morrem os Aviões”. Fundou a Lito Academy e lançou o curso “Sem Medo de Voar”.
Diagnóstico para Creutzfeldt-Jakob (DCJ)
Em 21 de agosto, a esposa de Lito informou, por meio das redes sociais do piloto, que ele havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). A condição pode causar perda progressiva de funções cognitivas, alterações de comportamento, dificuldades de movimento e outros sintomas neurológicos. A evolução costuma ocorrer de forma rápida.
A doença é rara e tem incidência estimada em aproximadamente um a dois casos por milhão de pessoas por ano. Atualmente, não há tratamento eficaz estabelecido para a condição.
Após o diagnóstico, a família buscava acesso a tratamentos experimentais. No entanto, os medicamentos experimentais procurados ainda estão em fase de pesquisa e não têm eficácia comprovada contra a DCJ. O acesso depende dos critérios dos estudos, das empresas responsáveis e das autoridades regulatórias.
Uma das alternativas procuradas era o remédio experimental ION717, da farmacêutica Ionis. Segundo a família, o estudo está fechado para novos participantes e o medicamento não está disponível, no momento, por uso compassivo.
A família também procurou pesquisadores ligados ao Broad Institute, de Harvard e do MIT. Lito chegou a participar de uma entrevista com responsáveis por uma das pesquisas.
O Ministério da Saúde chegou a formalizar um pedido para que Lito seja incluído na fase inicial de testes do estudo clínico em Harvard, nos Estados Unidos. O Itamaraty também mobilizou embaixadas brasileiras em países onde existem ensaios clínicos relacionados à doença, na tentativa de obter a inclusão do influenciador em estudos experimentais.
Em 4 de setembro, a Anvisa autorizou a importação e utilização do medicamento experimental ALN-6457 (siRNA conjugado a C16 dirigido à proteína priônica) de forma excepcional para o uso de Lito. No mesmo dia, o influenciador disse ter uma nova perspectiva sobre o tratamento em vídeo publicado nas redes sociais.
“Eu vou ter muito trabalho depois que eu melhorar. Estou longe do meu ideal, continuo com inflamação no cérebro, mas, felizmente, a minha cognição não foi afetada e continuo lembrando do passado”, disse Lito na gravação.
Lito havia deixado o hospital para continuar o tratamento em casa.
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