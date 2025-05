Escalação do São Paulo: Oscar joga contra o Talleres? Zubeldía define time para jogo da Libertadores

Tricolor tem lista grande de desfalques importantes para confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores nesta terça-feira (27), às 19h, no Estádio do Morumbi

FABIO GIANNELLI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Com dores na parte posterior da coxa esquerda, Oscar realizou exames que descartaram lesão, mas não deve estar à disposição de Luis Zubeldía



São Paulo e Talleres se enfrentam nesta terça-feira (27), às 19h (de Brasília), no Estádio do Morumbi, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor já está garantido nas oitavas de final da competição, mas busca confirmar a liderança do grupo D. O time são-paulino tem 11 pontos, mas o Libertad-PAR aparece logo atrás com 8. O técnico Luis Zubeldía terá novamente uma lista grande de desfalques: Oscar, Lucca, Ruan, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Calleri, Ferreira, Igor Vinícius e Marcos Antônio (lesionados), além de Alisson (suspenso).

Sendo assim, a provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Enzo Díaz (Wendell); Bobadilla, Pablo Maia e Luciano; Lucas Ferreira, Cédric Soares e André Silva. A arbitragem será de Pero Maza, auxiliado por Miguel Rocha e Carlos Venegas. O VAR terá comando de Francisco Gilabert. Toda a comissão do apito é do Chile.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Talleres chega eliminado e também com jogadores ausentes: Guido Herrera, Benavídez, Gastón e Emanuel Reynoso. Uma provável escalação do Talleres é: Burral (Herrera); Schott, Portillo, Rodríguez e Navarro; Portilla, Ortegoza, Rick, Botta e Galarza Fonda; Bustos. O jogo São Paulo x Talleres terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes.