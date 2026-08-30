Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), às 16h, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 25ª rodada da competição.
O Flamengo, atual segundo colocado, tenta se recuperar no campeonato após perder a invencibilidade de 13 partidas para o Cruzeiro no Mineirão. Já o Botafogo, atual 12º colocado busca uma reação após três derrotas e a eliminação para o Cienciano na Sul-Americana nos últimos quatro jogos.
Onde assistir Flamengo x Botafogo ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo TV Globo, Premiere e ge tv.
O confronto é importante para a sequência das equipes no campeonato, já que ambas as equipes brigam por lugares melhores na tabela.
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