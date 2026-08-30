JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal da Manhã 2ª Edição | 07h00 - 10h00
Futebol

Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Flamengo e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (30), às 11h, no Maracanã; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Jovem Pan

Gonzalo Plata
Gonzalo Plata Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), às 16h, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 25ª rodada da competição.

O Flamengo, atual segundo colocado, tenta se recuperar no campeonato após perder a invencibilidade de 13 partidas para o Cruzeiro no Mineirão. Já o Botafogo, atual 12º colocado busca uma reação após três derrotas e a eliminação para o Cienciano na Sul-Americana nos últimos quatro jogos.

Onde assistir Flamengo x Botafogo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo TV Globo, Premiere e ge tv.

O confronto é importante para a sequência das equipes no campeonato, já que ambas as equipes brigam por lugares melhores na tabela.

continue lendo

gremio cristaldo Futebol Grêmio x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Grêmio e Chapecoense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (30), às 18h30, no estádio do Grêmio; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
  1. Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 4 minutos
  2. Mirassol o x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 24 minutos
  3. Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 34 minutos
  4. Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 55 minutos