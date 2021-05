Atlético de Madrid segura o Barcelona e mantém liderança, mas pode ser ultrapassado pelo Real

Terceiro colocado, o time de Zinedine Zidane enfrenta o Sevilla neste domingo e, se vencer, pode igualar os 77 pontos pontos do rival, o superando no confronto direto, o primeiro critério de desempate do Campeonato Espanhol

Reprodução/Barcelona Messi durante partida entre Barcelona e Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol



O Atlético de Madrid segurou o ímpeto do Barcelona e arrancou um empate em 0 a 0 na tarde deste sábado, 8, no Camp Nou, em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time treinado por Diego Simeone mantém a liderança, ao menos, por mais um dia. Isso porque o Real Madrid, terceiro colocado, enfrenta o Sevilla neste domingo, 9, e se vencer, pode igualar os 77 pontos pontos do rival, o superando no confronto direto, o primeiro critério de desempate. O Barça, por sua vez, soma 75 pontos e ainda está na briga pela taça.

O Atlético, apesar de ter como destaque novamente o seu sistema defensivo, não se limitou a marcar. No primeiro tempo, o time “colchonero” foi protagonista da partida, incomodando Ter Stegen em, no mínimo, três vezes. O goleiro alemão defendeu os perigosos chutes de Llorente e Suárez – o último voltou ao estádio catalão pela primeira vez após mudar de time. O Barça, por sua vez, pouco chegou ao gol de Oblak. A chance mais clara foi com Lionel Messi, que fez jogada de gênio, enfileirou quatro marcadores e exigiu excelente defensa do arqueiro adversário.

No retorno do intervalo, o Barcelona foi mais incisivo e até balançou a rede, mas o tento foi anulado pois Ronaldo Araújo cabeceou em posição de impedimento. Com Messi ligado e buscando o resultado positivo até o fim, os catalães tiveram duas cobranças de falta perigosas. Na primeira, o camisa 10 parou novamente em Oblak. Na segunda, já no minuto final do confronto, a bola passou raspando a trave do esloveno. O líder Atlético subiu para os 77 pontos, com o Barcelona seguindo-o de perto com 75. O Real tem 74 e buscará a liderança neste domingo diante do Sevilla, que soma 70 e ainda sonha.