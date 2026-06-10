FIFA muda cerimônia pré-jogo histórica para a Copa do Mundo 2026; entenda

Representação da nova configuração da cerimônia de pré-jogo da FIFA para a Copa do Mundo de 2026. Na imagem, bandeiras do México e da África do Sul, seleções que abrem o Mundial.

A (Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), que organiza o Campeonato Mundial de Futebol, anunciou uma mudança na maneira com que as partidas começam na Copa do Mundo de 2026 A principal alteração está no momento do hino, que troca a configuração histórica por uma apresentação mais chamativa.

No momento em que é cantada a música que apresenta cada nacionalidade, em vez do tradicional alinhamento dos jogadores e árbitros, lado a lado, próximo à lateral do gramado, a nova configuração coloca os atletas reunidos em volta do círculo central. A partir da Copa de 2026, todos os 26 jogadores estarão presentes, incluindo os reservas.

Jogadores da seleção do Irã lado a lado na antiga configuração de pré-jogo.

A mudança inclui uma série de novos chamativos visuais durante a cerimônia, com bandeiras gigantes de cada seleção exibidas no campo e estruturas especiais marcando a entrada das equipes. Em partidas especiais, será incluída fumaça colorida e efeitos pirotécnicos para aumentar o clima de decisão.

Representação da nova configuração da cerimônia de pré-jogo da FIFA para a Copa do Mundo de 2026. Na imagem, bandeiras dos Estados Unidos e do Paraguai.

A alteração foi anunciada pelo presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, em uma publicação em sua conta pessoal do Instagram. Ele explica que o objetivo da mudança é criar um momento de unidade, orgulho e emoção para as equipes e torcedores no estádio.

“Teremos uma cerimônia em 360 graus reformulada que envolve todos os torcedores no estádio, incluindo bandeiras dos países e elementos em campo orientados para criar uma experiência única e imersiva de cada assento, bem como novos elementos visuais – desde arcos de entrada dos jogadores até bandeiras de mão – preparados para aumentar a sensação de antecipação, com recursos aprimorados para partidas selecionadas.”

A mudança busca dar mais impacto nos minutos que antecedem o apito, transformando o pré-jogo em uma forma de espetáculo para todos no estádio acompanhando as partidas. Anteriormente, as equipes ficavam voltadas para apenas um dos lados da arquibancada para o hino nacional.

Apesar da reformulação, algumas tradições serão mantidas. Após a execução dos hinos, os jogadores vão seguir cumprimentando uns aos outros. Também seguirá acontecendo a foto oficial e o sorteio entre os capitães antes do início da partida.