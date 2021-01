Futebol europeu teve prejuízo de até R$ 53,7 bilhões devido à pandemia da Covid-19

Os números foram divulgados por Andrea Agnelli, presidente da Juventus e líder da Associação dos Clubes Europeus

Alessandro Di Marco/EFE Cristiano Ronaldo durante partida da Juventus



As equipes de futebol da Europa enfrentam perdas de até US$ 10 bilhões (R$ 53,7 bilhões, na cotação atual) devido aos problemas causados pela pandemia de coronavírus. A revelação foi feita por Andrea Agnelli, presidente da Juventus, durante um evento virtual, nesta quarta-feira, 27. A manutenção dos torcedores fora dos estádios das principais ligas da Europa por mais tempo do que o esperado por causa da pandemia da Covid-19 é apontada como o principal motivo para a falta de receita dos clubes. Sem eles, os clubes não faturam com a venda de ingressos e produtos.

O dirigente, líder da Associação dos Clubes Europeus, afirmou também que houve descontos nos custos das transmissões dos jogos pelas emissoras de televisão e nos contratos dos patrocinadores devido à pandemia.”Quando eu olho para as melhores informações que já tive até agora, estamos prevendo um prejuízo líquido para a indústria na margem de até dez bilhões de dólares”, disse Agnelli.

A Itália – como a Inglaterra – trouxe um pequeno número de torcedores de volta a alguns estádios, mas teve que proibir o acesso novamente como parte de um esforço nacional para conter o ressurgimento de casos de coronavírus. “Cerca de 360 clubes na Europa vão precisar de injeções de dinheiro. Algo em torno de seis bilhões de euros (cerca de R$ 39 bilhões)”, afirmou Agnelli.