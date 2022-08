Messi se aproxima de Daniel Alves em títulos na carreira; veja ranking 

Com a conquista do PSG na Supercopa da França, o argentino chegou ao 40º troféu como profissional

EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA Lionel Messi abriu o placar na vitória do PSG contra o Nantes, pela Supercopa da França



Lionel Messi conquistou seu segundo título pelo Paris Saint-Germain na tarde do último domingo, 31, quando participou da conquista da Supercopa da França 2022, diante do Nantes – o craque abriu o placar na goleada por 4 a 0. Com o triunfo, o argentino chegou ao 40º troféu levantado na carreira, se consolidando como segundo jogador de futebol com mais taças na história. Agora, ele está atrás apenas do brasileiro e ex-companheiro Daniel Alves, do Tigres (México) – o lateral-direito coleciona 42 títulos desde que se tornou atleta profissional. Abaixo, veja o ranking dos futebolistas mais vencedores da história do esporte.

Jogadores com mais títulos oficiais no futebol profissional: