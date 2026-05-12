Internacional x Athletic: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Internacional e Athletic se enfrentam pela quinta rodada da Copa do Brasil nesta terça-feira (12)

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Internacional e Athletic se enfrentam às 19h30 desta terça-feira (12)



Internacional e Athletic se enfrentam nesta terça-feira (12) às 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é a segunda da dupla pela Copa do Brasil. O Colorado começa o jogo em vantagem, por vencer o primeiro confronto por 2 x 1.

O Internacional vem de empate por 2 x 2 contra o Curitiba no sábado (9), pela série A do Brasileirão. O Athletic também empatou no sábado (9), em partida que terminou sem gols contra o Cuiabá, pela Série B.

Onde assistir Internacional x Athletic ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Vídeo (streaming), com início às 19h30 (de Brasília).