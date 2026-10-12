Jogadora brasileira é apontada por Messi como um das principais promessas do futebol
O argentino Lionel Messi colocou uma jogadora brasileira na lista que principais promessas do futebol. Em uma campanha publicitária, o astro elegeu dez jovens do futebol mundial para a próxima geração de craques e colocou a meia Giovanna Waksman, de 17 anos. Outros nove jogadores do masculino e feminino foram lembrados pelo craque.
A jovem atua nas categorias de base do Lyon e tem sido destaque da seleção brasileira nas competições inferiores, como no Mundial Feminino Sub-17, realizado no ano passado, quando marcou três gols em quatro partidas. O Brasil acabou eliminado nas semifinais do torneio, diante da Coreia do Norte.
Giovanna nasceu no Rio de Janeiro e fez a maior parte de sua formação no Botafogo e era uma das grandes apostas de John Textor. O empresário norte-americano a levou para o FC Florida, dos Estados Unidos. Em março deste ano, foi anunciada pelo Lyon, e assinou até junho de 2028. O clube francês é um dos principais do futebol feminino no mundo.
A lista foi montada para a campanha ‘Messi+10’, da fabricante de roupas esportivas Adidas. Essa é a terceira temporada da iniciativa e outros brasileiros foram citados nas edições anteriores. Na primeira seleção, montada em 2015, o atacante Kenedy, ex-Fluminense e Chelsea, foi lembrado pelo astro. Dez anos depois foi a vez do volante Andrey Santos, atualmente no Manchester United.
Além da brasileira, o argentino elencou:
- Can Uzun, do Eintracht Frankfurt;
- Gilberto Mora, do Tijuana;
- Jesús Rodríguez; do Como;
- Kees Smit; do AZ Alkmaar;
- Max Dowman, do Arsenal;
- Tomás Aranda, do Boca Juniors;
- Zavier Gozo, do Crystal Palace;
- Chloe Sarwie, do Chelsea;
- Lotta Wrede, do Hamburgo.
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