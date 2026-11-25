Atlético-MG x Corinthians hoje: onde assistir ao vivo e escalações

Atlético-MG x Corinthians começa às 20h (de Brasília) nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Atlético-MG x Corinthians começa às 20h (de Brasília) nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Onde assistir Atlético-MG x Corinthians ao vivo

O jogo terá transmissão de Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming). Também dá para acompanhar pela Jovem Pan, no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

Escalação do Atlético-MG

A escalação oficial do Atlético-MG ainda não foi divulgada. No último jogo, derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors, a equipe começou com Everson, Natanael, Vitão, Ruan Tressoldi, Renan Lodi, Mamady Cisse, Castaño, Cuello, Fred, Pascini e Bernard.

Escalação do Corinthians

A escalação oficial do Corinthians ainda não foi divulgada. No último jogo, vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo, a equipe começou com Hugo Souza, Matheuzinho, Joao Pedro, Gustavo Henrique, Angileri, Breno Bidon, Carrillo, Kaio Cesar, Vitinho, Matheus Bidu e Depay.

Como chegam os times

Na tabela, o Atlético-MG está em 7º, com 51 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. A equipe vem de uma derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors, pela Sul-Americana. Nos últimos cinco jogos da competição, são uma vitória, um empate e três derrotas.

O Corinthians, por sua vez, chega à rodada em 17º lugar, com 40 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Na última partida, o time venceu o Botafogo por 4 a 0. O time acumula duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da competição.

Veja também o guia completo de Atlético-MG x Corinthians

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada) Data e horário: 25/11/2026, às 20h (de Brasília)

25/11/2026, às 20h (de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Arena MRV, em Belo Horizonte Arbitragem: Braulio da Silva Machado

Braulio da Silva Machado Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.