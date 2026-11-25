Atlético-MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25); veja como acompanhar

Nesta quarta-feira (25), às 20h (horário de Brasília), Atlético-MG e Corinthians se encontram na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Atlético-MG ocupa a 7ª posição, com 51 pontos em 35 jogos, na zona de classificação para a Sul-Americana. No último compromisso, o time perdeu para o Boca Juniors por 2 a 0, pela Sul-Americana. Nos últimos cinco jogos da competição, são uma vitória, um empate e três derrotas.

O adversário, o Corinthians, soma 40 pontos em 35 jogos e aparece em 17º lugar na tabela, dentro da zona de rebaixamento. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Botafogo por 4 a 0, em casa. O recorte recente mostra duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco jogos.

Em 24/05/2026, no último duelo entre os dois, o Corinthians levou a melhor por 1 a 0.

Onde assistir Atlético-MG x Corinthians ao vivo

Dá para assistir a Atlético-MG x Corinthians ao vivo por Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Atlético-MG x Corinthians

Atlético-MG x Corinthians começa às 20h (horário de Brasília) nesta quarta-feira (25), 25/11/2026, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Escalações de Atlético-MG x Corinthians

As escalações oficiais de Atlético-MG e Corinthians costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada) Data e horário: 25/11/2026, às 20h (de Brasília)

25/11/2026, às 20h (de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Arena MRV, em Belo Horizonte Arbitragem: Braulio da Silva Machado

Braulio da Silva Machado Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.