Ex-City e Liverpool é condenado a prisão com pena suspensa por direção perigosa
O inglês Raheem Sterling, ex-jogador da seleção da Inglaterra, foi condenado a um ano de prisão com pena suspensa por direção perigosa e posse de óxido nitroso, e a dois meses adicionais, também suspensos, por não ter conseguido fornecer uma amostra de bafômetro.
A pena ficará suspensa por 18 meses, razão pela qual ele não irá para a prisão se não reincidir. Além disso, o atleta terá que cumprir 100 horas de serviços comunitários e terá a carteira de habilitação suspensa por um período de dois anos.
Sterling, de 31 anos, está sem clube desde que passou seis meses no Feyenoord, da Holanda, na última temporada.
O jogador sofreu um acidente com sua Lamborghini em 28 de maio e, segundo o que foi relatado no tribunal de Basingstoke, foi abordado e detido depois que várias testemunhas alertaram a polícia, preocupadas com seu estado ao volante.
Sterling, que admitiu ter um problema com o óxido nitroso, foi encontrado no banco do passageiro com vários cilindros dessa droga, além de um balão para poder inalá-la. A posse dessa substância, conhecida como “gás do riso”, é crime na Inglaterra desde 2023.
O jogador declarou-se culpado da acusação de direção perigosa, da de posse de drogas e de uma acusação adicional por não ter conseguido realizar o teste do bafômetro.
Assuntos
continue lendo
- Lille x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 2 horas
- PSG x Roma: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 2 horas
- CAS devolve título da Copa Africana ao Senegal e tira taça de Marrocos AFP · há 20 horas
- Copa América de 2028 será disputada nos Estados Unidos AFP · há 22 horas