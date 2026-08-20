Mirassol domina LDU, mas sucumbe nos pênaltis e dá adeus à Libertadores
O Mirassol surpreendeu a todos com um belo jogo na altitude de 2.850 metros de Quito e dominou a LDU durante os 90 minutos, sendo superior tanto taticamente quanto fisicamente, mesmo atuando com um time reserva. Empilhou grandes chances, principalmente na segunda etapa, mas pecou nas finalizações, empatando sem gols no Estádio Casa Blanca, e foi castigado nos pênaltis, sendo eliminado por 5 a 4, dando adeus à Libertadores nas oitavas de finais.
Nas cobranças, Victor Luís desperdiçou na abertura da série, parando em Valle, e depois viu os equatorianos manterem o 100%, com Deyverson, Prettel, Estada, Ayalla e Cornejo decretando a classificação.
Caçula na competição, o Mirassol não tem que se lamentar, ao contrário, mostrou força em todos os jogos, inclusive no mata-mata, vendendo caríssimo a vaga nas quartas de finais para um time estreante.
Agora a LDU fará a reedição da semifinal da temporada passada, encarando novamente o Palmeiras. Em 2025, o time de Abel Ferreira escreveu um capítulo épico ao reverter o 3 a 0 na ida, no Allianz Parque, com uma goleada histórica por 4 a 0. As datas ainda serão definidas pela Conmebol.
Com uma formação defensiva, com três zagueiros e dois alas móveis, o Mirassol foi a campo com uma estratégia clara: jogar por uma bola. O time cumpriu bem a função, sendo preciso nos desarmes e fechando bem a entrada da área para não deixar o rival se infiltrar. Tanto que a LDU passou a arriscar de longe, mas Walter apareceu bem quando foi exigido.
Apesar de ter bem menos a posse da bola, o time paulista explorava bem os contra-ataques e aproveitava quando os equatorianos erravam na saída de bola. Shaylon, por pouco, não surpreendeu de longe, errando o gol por muito pouco. Já nos acréscimos, em novo erro na saída dos donos da casa, foi a vez de Fernandinho levar perigo, tirando tinta da trave.
Depois do primeiro tempo perfeito, o Mirassol se permitiu ousar mais na volta do intervalo. Superior na posse da bola, continuou neutralizando qualquer iniciativa do LDU e passou a ter volume ofensivo. Fernandinho bateu da entrada da área e Valle espalmou esquisito. Na sequência do lance, a bola voltou para Fernandinho, que tentou cruzado, passando muito perto do gol.
A blitz paulista seguia e impressionava pela disposição, mesmo na altitude. Denilson bateu forte e Valle defendeu. Depois, Neto Moura recebeu livre na área e mandou por cima do gol. André Luís também teve sua chance e errou o alvo. Nos acréscimos, Alesson cruzou rasteiro para Daniel Borges pegar de primeira, mas Valle brilhou e levou a disputa para as penalidades.
FICHA TÉCNICA
LDU-EQU 0 (5) X (4) 0 MIRASSOL
LDU – Gonzalo Valle; Cuero (Allala), Adé, Segovia e Carabalí; Sebastián González (Alvarado), Pretell e Cornejo; Corozo (Deyverson), Estrada e Ruddy Mina (Juanse Rodríguez). Técnico: Gustavo Alvárez.
MIRASSOL – Walter; Daniel Borges, Lucas Oliveira, Gabriel Knesowitsch, Willian Machado e Victor Luís; Denilson (Japa), Chico Kim (Neto Moura) e Shaylon (Alesson); Fernandinho (Carlos Eduardo) e André Luís (Bruno Santos). Técnico: Rafael Guanaes.
ÁRBITRO – Yael Falcón (ARG).
CARTÕES AMARELOS – Adé, Denilson, André Luís e Chico Kim.
RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.
LOCAL – Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU).
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