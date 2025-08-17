Palmeiras é mais eficaz que o Botafogo e cola no Flamengo na liderança do Brasileirão

A vitória deixa os palmeirenses na vice-liderança, com 39 pontos; a posição na tabela ainda vai depender do Cruzeiro, que fecha a rodada contra o Mirassol, na segunda-feira

THIEGO MATTOS/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Equipes fazem jogo disputado e estudado no Nilton Santos, decidido com gol de Felipe Anderson



O Palmeiras superou o Botafogo por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (17), no Rio. A vitória deixa os palmeirenses na vice-liderança, com 39 pontos. A posição na tabela ainda vai depender do Cruzeiro, que fecha a rodada contra o Mirassol, na segunda-feira. O Botafogo é quinto, com 29. A partida foi marcada por jogo de transição dos dois times. Ambos buscavam o ataque de modo bem vertical e precisavam se recompor com velocidade ao perder a bola. Em campo, tudo indicava que o resultado seria resolvido em detalhes.

Foi em um desses momentos em que o ataque palmeirense foi mais rápido que a defesa botafoguense, e Felipe Anderson decidiu. No mais, um duelo tático se impôs, com os ataques operando até os minutos finais. A eficácia do Palmeiras no único gol marcado cravou a vitória alviverde. Ainda no começo da partida, os dois times pularam a etapa de estudar o adversário e buscaram atacar.

A pressão maior foi do Botafogo, tentando se impor como mandante. Assim, as equipes ofereciam chances uma a outra. A dificuldade era deixar os atacantes em plenas condições de gol. Quem teve a primeira chance desse tipo foi o Botafogo, com Joaquín Correa, após boa troca de passes. O argentino ficou cara a cara com Weverton e finalizou, mas o goleiro palmeirense salvou.

Quando foi a vez de o Palmeiras ter oportunidade semelhante, o time visitante abriu o placar. Em contra-ataque, Vitor Roque passou de primeira para Felipe Anderson. O camisa 7 tirou Barboza, único marcador restante, com uma finta de corpo e finalizou sem chances para John. Foi o momento em que a transição ofensiva do Palmeiras superou a defensiva do Botafogo. O time alvinegro estava com a última linha desajustada, o que permitiu a infiltração de Felipe Anderson.

Segundo tempo

O Botafogo até voltou do intervalo com mais intensidade, buscando igualar o placar ainda cedo, mas não teve sucesso. Davide apelou para mudanças e promoveu o primeiro enfrentamento de Danilo contra o Palmeiras, clube que o formou e com o qual conquistou seis títulos, como o bicampeonato da Libertadores. A entrada de Savarino, porém, que mais mudou a cara da equipe alvinegra. O venezuelano tentou ocupar um espaço de articulação que ficava cada vez mais esvaziado no meio de campo botafoguense.

Buscando pressionar, o Botafogo também se expôs. Novamente Felipe Anderson e Vitor Roque fizeram boa jogada. O camisa 9 teve chance de marcar, mas John defendeu. Depois, ainda foi assinalado impedimento. Abel Ferreira trocou a dupla de ataque que se afirmou desde a goleada sobre o Universitario, tentando que Luighi e Mauricio conferissem mais velocidade ao setor do Palmeiras.

Davide decidiu apostar tudo na busca por um empate ou até mesmo uma virada, recuando Marlon Freitas para a linha de zagueiros e colocando mais um atacante, Jeffinho. O Palmeiras compactou-se na defesa. A equipe não renunciava a buscar contra-ataques quando tinha a posse. O Botafogo lançou-se à frente. John aparecia como um goleiro-líbero.

Savarino obrigou Weverton a fazer uma defesa com a ponta dos dedos aos 50 minutos do segundo tempo. Mais uma vez o goleiro palmeirense salvava seu time, como fez na primeira etapa. O Palmeiras chegou a responder no ataque seguinte. As mudanças de Abel criaram a chance: Maurício cruzou e Luighi estava na área. O garoto, porém, não alcançou a bola. Restou o último ataque ao Botafogo, que não conseguiu converter em gol.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Palmeiras terá o Sport pela frente, sem Aníbal Moreno, suspenso pelo terceiro amarelo. Antes disso, o time recebe o Universitario, do Peru, no Allianz Parque, com uma sólida vantagem de 4 a 0 construída em Lima pela Libertadores;

Já o Botafogo vai a Quito duelar contra a LDU, após uma vitória por 1 a 0 no Rio. Depois, o adversário dos cariocas no Brasileirão será o Juventude.

BOTAFOGO 0 x 1 PALMEIRAS

BOTAFOGO – John; Mateo Ponte (Jeffinho), Alexander Barboza (Vitinho), Marçal e Alex Telles; Allan (Danilo), Marlon Freitas e Santiago Rodríguez (Savarino); Matheus Martins, Joaquín Correa e Nathan Fernandes (Álvaro Montoro). Técnico: Davide Ancelotti.

PALMEIRAS – Weverton; Khellven (Giay), Murilo (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Felipe Anderson (Allan); Flaco López (Luighi) e Vitor Roque (Maurício). Técnico: Abel Ferreira.

GOL – Felipe Anderson, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES).

CARTÕES AMARELOS – Danilo (Botafogo); Aníbal Moreno e Murilo (Palmeiras).

LOCAL – Estádio Nilton Santos, no Rio.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos