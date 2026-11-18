Flamengo x Atlético-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Flamengo e Atlético-PR se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Flamengo está em 1º lugar, com 76 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. No último compromisso, o time venceu o Grêmio por 3 a 1, em casa. Nos últimos cinco jogos da competição, são cinco vitórias.
Do outro lado, o Atlético-PR entra em campo como 5º colocado, com 54 pontos, na zona de classificação para a pré-Libertadores. Em seu jogo mais recente, a equipe perdeu para o Vasco por 3 a 1, em casa. O recorte recente mostra uma vitória, um empate e três derrotas em cinco jogos.
O confronto mais recente, em 17/05/2026, terminou em empate por 1 a 1.
Onde assistir Flamengo x Atlético-PR ao vivo
Dá para assistir a Flamengo x Atlético-PR ao vivo por SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), Globoplay (streaming) e YouTube.
Horário e local de Flamengo x Atlético-PR
Flamengo e Atlético-PR jogam nesta quarta-feira (18), 18/11/2026, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações de Flamengo x Atlético-PR
As escalações oficiais de Flamengo e Atlético-PR costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada)
- Data e horário: 18/11/2026, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro
- Arbitragem: R. Klein
- Transmissão: SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), Globoplay (streaming) e YouTube
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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