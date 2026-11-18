Partida acontece nesta quarta-feira (18), às 20h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026

Flamengo e Atlético-PR se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Flamengo está em 1º lugar, com 76 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. No último compromisso, o time venceu o Grêmio por 3 a 1, em casa. Nos últimos cinco jogos da competição, são cinco vitórias.

Do outro lado, o Atlético-PR entra em campo como 5º colocado, com 54 pontos, na zona de classificação para a pré-Libertadores. Em seu jogo mais recente, a equipe perdeu para o Vasco por 3 a 1, em casa. O recorte recente mostra uma vitória, um empate e três derrotas em cinco jogos.

O confronto mais recente, em 17/05/2026, terminou em empate por 1 a 1.

Onde assistir Flamengo x Atlético-PR ao vivo

Dá para assistir a Flamengo x Atlético-PR ao vivo por SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), Globoplay (streaming) e YouTube.

Horário e local de Flamengo x Atlético-PR

Flamengo e Atlético-PR jogam nesta quarta-feira (18), 18/11/2026, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Escalações de Flamengo x Atlético-PR

As escalações oficiais de Flamengo e Atlético-PR costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada) Data e horário: 18/11/2026, às 20h30 (de Brasília)

18/11/2026, às 20h30 (de Brasília) Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro Arbitragem: R. Klein

R. Klein Transmissão: SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), Globoplay (streaming) e YouTube

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.