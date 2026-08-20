Macará x Santos: acompanhe a transmissão da Jovem Pan ao vivo
Maracá e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A Jovem Pan transmite as emoções do duelo, que vale vaga nas quartas de final na competição, a partir das 19h, com narração de Fausto Favara, comentários de Raí Monteiro e reportagem de Guilherme Napolis.
Acompanhe a transmissão da Jovem Pan
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