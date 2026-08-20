Maracá x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Maracá e Santos se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (20), às 19h, no Estádio Bellavista; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Maracá e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Bellavista, em Ambato, no Equador, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pelas oitavas de final da competição.

No confronto de ida, na Vila Belmiro, o Santos venceu o Maracá por 2 a 1 em virada na reta final da partida. Com a vantagem no placar agregado, o Peixe garante o passaporte às quartas de final se empatar com o Maracá. Já a equipe equatoriana precisa vencer por dois gols de diferença para continuar na competição.

Onde assistir Maracá x Santos ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+.