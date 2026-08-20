JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Os Pingos nos Is | 18h00 - 20h00
Santos

Maracá x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Maracá e Santos se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (20), às 19h, no Estádio Bellavista; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Jovem Pan

Gabigol e Neymar comemoram gol do Santos contra Macará
Gabigol e Neymar comemoram gol do Santos contra Macará JOTA ERRE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Maracá e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Bellavista, em Ambato, no Equador, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pelas oitavas de final da competição.

No confronto de ida, na Vila Belmiro, o Santos venceu o Maracá por 2 a 1 em virada na reta final da partida. Com a vantagem no placar agregado, o Peixe garante o passaporte às quartas de final se empatar com o Maracá. Já a equipe equatoriana precisa vencer por dois gols de diferença para continuar na competição.

Onde assistir Maracá x Santos ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+.

Assuntos

continue lendo

Macará x Santos Santos Macará x Santos: acompanhe a transmissão da Jovem Pan ao vivo Maracá e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h30, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana
  1. Santos vence duelo direto contra Vasco e deixa zona de rebaixamento Estadão Conteúdo · há 4 dias
  2. Neymar dá assistências, e Gabigol faz o 100º pelo Santos em virada contra o Maracá Estadão Conteúdo · há 7 dias
  3. Santos x Macará: acompanhe ao vivo a transmissão da Jovem Pan Jovem Pan · há 1 semana
  4. Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 1 semana