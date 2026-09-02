Rodinei assina com o Santos até 2027: ‘Eles merecem sorrir’

O jogador, que trocou o Flamengo pelo grego Olympiacos em 2022, estava emprestado ao Olympique de Marselha

Astro santista, Neymar é um entusiasta do futebol do lateral e fez de tudo por sua chegada

O experiente lateral-direito Rodinei foi oficializado no Santos nesta quarta-feira (2). Após assinar o contrato válido até dezembro de 2027, o jogador de 34 anos não escondeu sua alegria em voltar ao país e mostrou-se confiante em fazer a torcida santista sorrir.

“Rodinei é o novo reforço do Santos Futebol Clube! Com carreira vitoriosa no Brasil e na Europa, o lateral-direito, que estava no Olympiacos, da Grécia, assinou contrato com o Peixe até o final de 2027”, anunciou o Santos nesta quarta-feira.

O jogador, que trocou o Flamengo pelo grego Olympiacos em 2022, estava emprestado ao Olympique de Marselha e chega para suprir uma carência de Cuca. O treinador teve de improvisar o atacante Davizinho na lateral-direita recentemente, quando perdeu Gabriel Menino – grave lesão – e Igor Vinícius, atualmente o titular.

“É uma felicidade muito grande poder vestir a camisa de um clube gigantesco como o Santos. Estou chegando com muita vontade e sabendo da responsabilidade que é vestir essa camisa”, celebrou Rodinei, revelando suas ambições. “Espero corresponder dentro de campo e, junto com meus companheiros, dar muitas alegrias para a torcida, pois sei que eles merecem sorrir”, destacou o reforço.

Astro santista, Neymar é um entusiasta do futebol do lateral e fez de tudo por sua chegada, como já havia atuado para a contratação do volante Arthur, ex-Grêmio. O Santos também parece bem empolgado com a chegada de Rodinei.

“Com velocidade, força física e presença constante no campo ofensivo, o lateral retorna ao futebol brasileiro para vestir o Manto Sagrado do Santos FC. Seja bem-vindo, Rodinei!”, frisou o clube da Baixada.