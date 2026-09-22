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Quem era Bruno Avelar, empresário morto em helicóptero com cantor Rick em SC

Empreendedor, escritor e palestrante era criador do Poder do Network e estava entre as cinco vítimas

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Quem era Bruno Avelar, empresário morto em helicóptero com cantor Rick em SC Reprodução

O empresário Bruno Avelar morreu após o helicóptero em que viajava com o cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, ser encontrado nesta terça-feira (22) na Serra catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, cinco pessoas foram encontradas sem vida junto aos destroços.

Avelar era empreendedor, escritor e palestrante e desenvolvia projetos ligados principalmente a networking e empreendedorismo.

Criador do Poder do Network

Bruno Avelar era o idealizador do Poder do Network, iniciativa voltada à realização de encontros entre empresários, empreendedores e líderes.

O empresário também atuava como palestrante e escritor. Entre seus trabalhos estava o livro “Conectando Almas”, sobre relações pessoais e profissionais, networking e desenvolvimento pessoal.

Avelar também tinha relação com o candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) e atuava como conselheiro de sua campanha. Cury já havia participado de eventos promovidos pelo empresário.

Helicóptero foi encontrado após dois dias de buscas

Avelar estava no Bell 430 de matrícula PP-MGR que partiu de Porto Belo com destino a São Joaquim na segunda-feira (21).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas seguiram durante a noite e a madrugada e mobilizaram aproximadamente 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de dez viaturas, drones e aeronaves.

Os destroços foram encontrados nesta terça-feira pela aeronave Arcanjo 03. Os cinco ocupantes morreram.

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