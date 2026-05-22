Convocado com lesão, Neymar vive histórico de contusões no Santos; relembre

Aos 34 anos, o camisa 10 disputou 28 jogos pelo clube em 2025, de 54; em 2026, já perdeu 16 de 32 partidas

RAPHAEL CAMPOS DO PRADO/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Após o jogo contra o Coritiba, Neymar garantiu estar bem fisicamente



Na última segunda-feira (18), o técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou a lista dos 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026 em evento no Rio de Janeiro. Neymar Jr., que não atuava pela Seleção Brasileira desde 2023, entrou na lista final.

O camisa 10, no entanto, está com uma lesão na panturrilha direita e pode desfalcar a Amarelhinha nos amistosos contra Panamá e Egito, além de perder os últimos jogos do Peixe até a apresentação no próximo dia 27.

Aos 34 anos, Neymar disputou 28 jogos pelo clube em 2025, de 54. Em 2026, já perdeu 16 de 32 partidas. Neymar chegou ao Santos vindo do Al-Hilal após passar mais de um ano fora dos gramados, por um rompimento de ligamento em partida pela Seleção contra o Uruguai, em 2023. Ele só voltou a atuar em outubro de 2024, quando voltou e teve outra lesão que o afastou por mais dois meses do Al-Hilal.

Desde que chegou, no início de 2025, o atacante já perdeu 44 jogos, entre lesões e jogos em que foi poupado, por conta de gramados sintéticos ou para preservar o jogador, somando mais de 200 dias parado. Neymar teve que passar por cirurgia para reparar o menisco no final do ano passado.

Operado no dia 22 de dezembro, o craque só voltou à ação em fevereiro de 2026, perdendo 10 jogos nesse período. Depois, tentando aliviar a carga do atacante que conseguia fazer uma boa sequência de jogos, Neymar perdeu mais dois jogos. Um deles, o empate em 2 a 2 contra o Mirassol, em que Ancelotti estava presente nas tribunas.

Agora, após derrota por 3 a 0 para o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, em que teve a nova contusão, Neymar já perdeu mais um jogo, contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana. O Santos empatou por 2 a 2. Segundo o departamento médico, o problema é uma resposta inflamatória do corpo a pequenas lesões e não representa uma preocupação para a participação do atleta na Copa do Mundo.

Seleção

Em nota enviada à Jovem Pan, a CBF informou que recebe “constantemente laudos e avaliações de todos os atletas convocados, contudo, eles só serão avaliados pela equipe médica da Seleção Brasileira a partir da apresentação oficial”. Segundo a entidade, até a apresentação à Seleção, só quem pode dar informações sobre o estado de saúde dos atletas é o próprio clube do atleta.

Após o jogo contra o Coritiba, Neymar garantiu estar bem fisicamente. “Foram anos de muito trabalho, também de muita falação errada sobre minhas condições e o que eu fazia. É muito triste a forma como a galera fala sobre isso. Trabalhei firme, quieto, em casa, sofrendo pelo o que as pessoas falavam e deu tudo certo. Cheguei inteiro até onde eu queria, fico feliz pelo meu rendimento, por tudo o que fiz até agora. Que amanhã seja o Deus quiser”, disse.