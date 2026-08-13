Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta quinta-feira (13) pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Santos e Macará, do Equador, se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 19h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro.

O Santos tenta uma vitória após perder o último jogo para o Athletico-PR no domingo (9) pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time foi para a zona de rebaixamento da competição. A Copa Sul-Americana seria um título inédito para o Peixe.

Já o time do Equador venceu as últimas cinco partidas que disputou. No Campeonato Equatoriano, o clube é o segundo colocado empatado com o Aucas, mas 20 pontos atrás do Independiente del Valle. Na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Macará foi líder do Grupo A.

Onde assistir Santos x Macará ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Espn e pelo Disney+.