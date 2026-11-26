São Paulo x Remo hoje: onde assistir ao vivo e escalações

Está chegando a hora de São Paulo x Remo: o jogo é às 20h (de Brasília) nesta quinta-feira (26), no MorumBis, em São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Está chegando a hora de São Paulo x Remo: o jogo é às 20h (de Brasília) nesta quinta-feira (26), no MorumBis, em São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Onde assistir São Paulo x Remo ao vivo

Dá para assistir a São Paulo x Remo ao vivo por Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming). A Jovem Pan transmite a partida no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

Escalação do São Paulo

São Paulo (3-4-2-1): Rafael; Pablo Maia, R. Arboleda, Osorio Luis; Pedro Lima, D. Bobadilla, Luciano, Iago, Artur, Lucas Moura; J. Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

São duas mudanças em relação ao último jogo, empate em 1 a 1 com o Botafogo. Entram Artur e Lucas Moura. Saem Newton e Ferreira. A formação passa de 3-4-1-2 para 3-4-2-1.

Escalação do Remo

Remo (5-4-1): Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, José Welison, D. Tchamba, Mayk; David Francisco, L. Picco, Edson Fernando, A. Galeano; Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

São duas mudanças em relação ao último jogo, derrota por 4 a 2 para o Atlético-PR. Entram Picco e Galeano. Saem Patrick e Jája Silva. A formação é a mesma, 5-4-1.

Como chegam os times

Com 45 pontos, o São Paulo é o 11º colocado da competição, na zona de classificação para a Sul-Americana. No último compromisso, o time empatou com o Botafogo em 1 a 1. O desempenho recente na competição soma três empates e duas derrotas em cinco partidas.

O adversário, o Remo, tem 32 pontos e ocupa o 19º lugar, dentro da zona de rebaixamento. No jogo anterior, o time perdeu para o Atlético-PR por 4 a 2. A campanha recente na competição tem duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos.

Veja também o guia completo de São Paulo x Remo

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Data e horário: 26/11/2026, às 20h (de Brasília)

26/11/2026, às 20h (de Brasília) Local: MorumBis, em São Paulo

MorumBis, em São Paulo Arbitragem: Bruno Arleu

Bruno Arleu Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.