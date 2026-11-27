Tribunal deferiu em parte o pedido de tutela de urgência do órgão por considerar indispensável conhecer a nova diretoria

A Justiça de São Paulo adiou a análise da ação civil pública do Ministério Público (MP) que pede uma intervenção judicial no Corinthians e o afastamento do presidente Osmar Stábile e do vice, Armando Mendonça. Como o clube tem eleição presidencial marcada para o sábado, 28 de novembro, o tribunal deferiu em parte o pedido de tutela de urgência do órgão por considerar indispensável conhecer a nova diretoria.

“A intervenção foi requerida para a véspera de eleição já convocada. Os mandatos do Presidente e dos Vice-Presidentes se encerram em 31 de dezembro de 2026. A Comissão Interventora, pelo prazo inicial de três meses, alcançaria em sua maior parte a Diretoria a ser eleita em 28 de novembro, que ainda não existe, não foi ouvida e à qual nenhuma conduta é imputada”, diz trecho da decisão, proferida pela juíza Tamara Hochgreb Matos, da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé.

De acordo com a magistrada, a Justiça de São Paulo irá avaliar a viabilidade de alternativas menos invasivas, tais como a nomeação de um fiscal independente ou a profissionalização da gestão executiva do Corinthians. “Ponderar-se-ão então o resultado do pleito, as providências adotadas pela nova administração, a observância das medidas ora impostas, as informações prestadas pelo juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais e a suficiência das alternativas menos gravosas.”

Foram determinadas ainda quatro medidas para contenção de “riscos durante o período de transição” da gestão no clube. A primeira determina a preservação integral de todos os documentos e dados eletrônicos contábeis, financeiros e operacionais, englobando bases de sistemas como o Fiel Torcedor e a bilhetagem A segunda exige a conservação de todos os registros e documentos do pleito eleitoral.

A terceira proíbe o clube de antecipar ou comprometer receitas relativas a períodos posteriores a 31 de dezembro de 2026, salvo nas hipóteses estritas autorizadas pela Lei do Profut. Por fim, a quarta medida estabelece a obrigação de notificar a Justiça e o MP com antecedência mínima de cinco dias úteis sobre a realização de atos extraordinários, como a tomada de empréstimos, celebração de contratos superiores a R$ 5 milhões e rescisão de acordos estratégicos de longo prazo.

Ainda de acordo com a decisão, o adiamento da análise visa permitir uma cooperação com a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital, onde tramita o Regime Centralizado de Execuções (RCE) da entidade. Em atraso com o pagamento das parcelas do plano, o Corinthians pediu tutela de urgência para suspender temporariamente cobranças, penhoras e bloqueios. O pedido busca antecipar efeitos de um eventual processo de Recuperação Judicial e, caso a liminar seja concedida, pode durar até 60 dias.

O Corinthians, por meio de nota, reiterou que entregou documentos solicitados, algo que disse “já fazer parte das práticas da atual administração”. “A decisão preserva a autonomia do clube para conduzir suas negociações, observados os limites legais para o comprometimento de receitas futuras. Para as operações especificadas pela juíza, a administração fará a comunicação ao juízo e ao Ministério Público na forma e nos prazos fixados. Os pagamentos ordinários, entre eles salários, tributos e fornecedores, seguem sob responsabilidade do clube”, diz um trecho.

O MP entrou com um pedido de intervenção judicial no Corinthians na última segunda-feira, 24. Segundo documento elaborado pelos promotores Luiz Ambra Neto e Sílvio Antônio Marques, representantes da Promotoria de Patrimônio Público e Social de São Paulo, “os órgãos internos do clube não funcionam conforme previsto em seu desatualizado estatuto, situação que preserva a letargia e impede qualquer renovação de sua gestão e governança”

Veja a nota do Corinthians na íntegra

O Sport Club Corinthians Paulista informa que a decisão proferida nesta quinta-feira (26) pela 1ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé mantém a administração do Clube sob a responsabilidade de seus órgãos estatutários e preserva a eleição de sábado (28).

Foram rejeitados os pedidos de intervenção e de afastamento do presidente da Diretoria Executiva, Osmar Stabile, e do vice-presidente, Armando Mendonça.

O Corinthians reforça que a preservação de documentos e a prestação de informações, solicitadas pela magistrada Tamara Hochgreb Matos, já fazem parte das práticas da atual administração. Além disso, ao longo do inquérito, o Clube atendeu às solicitações do Ministério Público e encaminhou documentos e esclarecimentos diretamente à Promotoria, sem necessidade de ordem judicial.

Esse compromisso com a transparência também orientou a negociação com os credores. Como registrou a juíza, foi o próprio Corinthians que procurou a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital e pediu que um profissional independente acompanhasse as tratativas de mediação.

A decisão preserva a autonomia do Clube para conduzir suas negociações, observados os limites legais para o comprometimento de receitas futuras. Para as operações especificadas pela juíza, a administração fará a comunicação ao juízo e ao Ministério Público na forma e nos prazos fixados. Os pagamentos ordinários, entre eles salários, tributos e fornecedores, seguem sob responsabilidade do Clube.

O Corinthians seguirá cooperando com o Poder Judiciário e o Ministério Público e trabalhando para que a eleição e a transição administrativa transcorram com a tranquilidade e o respeito que a instituição merece.