São Paulo sofre transfer ban da Fifa por atrasar parcela por Marcos Antônio

O São Paulo foi punido nesta terça-feira (21) com transfer ban da Fifa e está impedido de inscrever jogadores. A punição ocorreu por causa do atraso na primeira parcela da compra do meia Marcos Antônio junto à Lazio, no valor de 1 milhão e 50 mil euros (cerca de R$ 6 milhões), que venceu em 28 de fevereiro. O Estadão apurou que o clube trabalha com celeridade para resolver a questão o mais rápido possível.

Marcos Antônio foi anunciado pelo São Paulo em julho de 2024, em contratação por empréstimo. Ele permaneceu cedido pela Lazio até março deste ano, quando negociou a compra em definitivo do jogador, que assinou até 2030.

A punição ocorre dois dias após a abertura da janela internacional de transferências. O São Paulo contratou o volante Newton, do Botafogo, o lateral-direito angolano Aurélio Buta, que assinou sem custos após passagem pelo futebol da Dinamarca, e o atacante Victor Sá, que estava no Krasnodar, da Rússia.

Entre os contratados, somente Newton teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes da punição e está livre para estrear. O São Paulo terá de realizar o pagamento à Lazio para finalizar a inscrição dos reforços.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, quando encara o Athletico Paranaense, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Brasileirão. Este será o primeiro compromisso da equipe paulista após a pausa para a Copa do Mundo.