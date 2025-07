São Paulo anuncia contratação do atacante Gonzalo Tapia por empréstimo até 2026

Chileno de 23 anos foi revelado pela Universidad Católica e chamou a atenção do River Plate, mas não conseguiu o mesmo destaque na Argentina; contrato prevê opção de compra com valor fixado

O São Paulo oficializou na noite desta sexta-feira (18) a contratação do atacante chileno Gonzalo Tapia, de 23 anos. O jogador chega por empréstimo do River Plate, da Argentina, até 30 de junho de 2026. O contrato prevê opção de compra com valor fixado. Tapia desembarcou no Brasil no início da semana e já realizou exames médicos e primeiros treinamentos. A negociação foi facilitada pela limitação de estrangeiros no Campeonato Argentino, que impedia sua utilização regular pelo clube argentino.

“Estou muito feliz e emocionado. Quando me procuraram para vir para cá, não tive dúvida. O São Paulo é o maior do Brasil e vou sempre me doar ao máximo pelo clube”, afirmou o jogador ao site oficial do Tricolor. A contratação foi um pedido do técnico Hernán Crespo, que teve o aval da área de scout.

O presidente Julio Casares destacou que o clube buscava reforços pontuais e que Tapia se encaixa no perfil desejado, tanto tecnicamente quanto pelas condições da negociação. Já o diretor de futebol Carlos Belmonte revelou que o atacante já vinha sendo monitorado antes mesmo de sua ida ao River Plate.

Revelado pela Universidad Católica, do Chile, Tapia conquistou dois Campeonatos Chilenos e duas Supercopas nacionais antes de se transferir para a Argentina no início de 2024. Pela equipe chilena, marcou 11 gols e deu quatro assistências neste ano. No River, porém, disputou apenas sete partidas e não balançou as redes. Com passagem pelas seleções de base do Chile, o atacante também atuou no torneio Pré-Olímpico de 2024 e em três jogos das Eliminatórias para a Copa de 2026.

A chegada de Tapia ocorre em meio a um momento delicado do São Paulo no Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há cinco rodadas e ocupa a 16ª colocação, com 13 pontos. Neste sábado (19), enfrenta o Corinthians, no Morumbi, no clássico Majestoso. Além de Tapia, o clube busca reforços para a lateral direita e para a zaga, dentro das limitações financeiras.

