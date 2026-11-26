São Paulo x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O São Paulo enfrenta o Remo nesta quinta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no MorumBis, em São Paulo, em jogo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Na tabela, o São Paulo está em 11º, com 45 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. No último compromisso, o time empatou com o Botafogo em 1 a 1. O desempenho recente na competição soma três empates e duas derrotas em cinco partidas.
Já o Remo chega à rodada em 19º lugar, com 32 pontos, dentro da zona de rebaixamento. No jogo anterior, o time perdeu para o Atlético-PR por 4 a 2. A campanha recente na competição tem duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos.
Da última vez que se enfrentaram, em 31/05/2026, deu Remo: 1 a 0.
Onde assistir São Paulo x Remo ao vivo
A transmissão de São Paulo x Remo fica por conta de Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de São Paulo x Remo
O pontapé inicial é às 20h (de Brasília) nesta quinta-feira (26), 26/11/2026, no MorumBis, em São Paulo.
Escalações de São Paulo x Remo
As escalações oficiais de São Paulo e Remo costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Data e horário: 26/11/2026, às 20h (de Brasília)
- Local: MorumBis, em São Paulo
- Arbitragem: Bruno Arleu
- Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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