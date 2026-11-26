David Corrêa, do Vasco, é preso em operação contra o crime organizado
O jogador David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD, foi preso nesta quinta-feira (26). O atacante do Vasco da Gama foi detido no âmbito de uma investigação da Polícia Civil do Espírito Santo, que apura crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e armas, além de lavagem de dinheiro.
David chegou a prestar depoimento em agosto e negou qualquer envolvimento com tráfico de drogas e armas. Na ocasião, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na residência do jogador, na Barra da Tijuca, e no centro de treinamento do Vasco, em Vargem Grande, ambos na zona sudoeste do Rio.
O jogador estava proibido de deixar o território nacional, manter contato com outros investigados e testemunhas, e tinha a obrigação de comparecimento periódico à Justiça.
‘A TROPA’
Batizada de “A Tropa”, a ação é decorrente de investigação da Polícia Civil do Espírito Santo. No Rio de Janeiro, a ação é coordenada pela 14ª DP (Leblon), com apoio da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Desarme) e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).
Segundo a Polícia Civil do RJ, “a operação apura a atuação do grupo, que possui ramificações em diferentes estados, e analisa possíveis envolvimentos de atletas profissionais e empresários com a organização criminosa”, diz nota da Polícia Civil.
De acordo com o comunicado, o nome da operação, “A Tropa”, faz referência à autodenominação utilizada pelos próprios investigados para se referirem ao grupo criminoso.
A reportagem tenta contato com os envolvidos e o espaço está aberto para qualquer manifestação.
*Com informações do Estadão Conteúdo
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