Bia Haddad e Laura Pigossi garantem vaga nas Olimpíadas de Paris

Martin Keep/AFP e Gaspar Nóbrega/COB Bia Haddad e Laura Pigossi vão representar o Brasil em Paris 2024



A Federação Internacional de Tênis (ITF) oficializou nesta quarta-feira (12) as vagas de Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi na Olimpíada de Paris-2024, de acordo com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). As tenistas brasileiras devem competir tanto na chave de simples quanto nas duplas na capital francesa. Bia Haddad garantiu sua vaga através do ranking da WTA, ocupando a 20ª posição no mundo. Já Pigossi conquistou sua vaga com a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023. Bia Haddad e Laura Pigossi, que conquistaram a medalha de bronze nos Jogos de Tóquio em 2021, terão a chance de repetir o feito na Olimpíada de Paris. A competição de tênis está marcada para acontecer entre 27 de julho e 4 de agosto, nas quadras de Roland Garros. A lista definitiva de participantes, incluindo as duplas, será definida pela ITF no dia 2 de julho.

Os capitães das equipes brasileiras na Copa Davis e na Billie Jean King Cup serão responsáveis por escolher os tenistas para as duplas. No masculino, Thiago Wild e Thiago Monteiro estão na disputa por uma vaga direta na chave de simples. Wild despencou para a 71ª posição no ranking após Roland Garros, enquanto Monteiro subiu para o 76º lugar. Além das duplas masculinas, Marcelo Melo, Rafael Matos e Ingrid Martins também podem integrar a lista brasileira. Luisa Stefani, atualmente no Top 20, já tem presença garantida na chave de duplas. Com a confirmação das vagas de Bia e Laura, o Brasil já possui 242 vagas garantidas em Paris-2024. Os Jogos Olímpicos terão início em 26 de julho, com a expectativa de uma forte participação brasileira no tênis.

