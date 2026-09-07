Adolescente é arrastada após motorista de aplicativo tentar fugir com troco
Uma adolescente de 15 anos foi arrastada por um motorista de aplicativo que tentou fugir sem dar o troco à passageira, na divisa entre Taubaté e Tremembé, no interior de São Paulo, na tarde da sexta-feira (04). O caso ocorreu na Rua José Vicente de Barros, entre os bairros Vera Cruz e Parque Santo Antônio, e foi registrado por câmeras de monitoramento do Centro de Operação Integrada da prefeitura de Tremembé.
Nas imagens, é possível ver que o motorista acelera e faz zigue-zague na via enquanto a menina está pendurada do lado esquerdo do carro. Após alguns segundos, ela consegue se soltar e cai na rua. A Secretaria da Segurança Pública do Estado informa que a vítima pagou a corrida com uma nota de R$ 100. O motorista tentou fugir com o troco e a adolescente foi arrastada. Ela ficou ferida e precisou de atendimento médico.
A identidade do homem, de 51 anos, não foi divulgada, nem da plataforma para a qual ele trabalha. Dessa forma, não foi possível localizar sua defesa.
Em entrevista à TV Vanguarda, a adolescente afirmou que havia solicitado a corrida para levar o irmão de quatro anos até a mãe. Quando encontrou a mulher, ela desceu do carro e, depois, voltou para pagar a viagem, que teria custado R$ 12,60.
Segundo a adolescente, o homem puxou a nota de R$ 100 da mão dela e, ao acelerar o carro, a arrasou junto. Ela disse ter machucado a perna e a cabeça.
O caso foi registrado como lesão corporal e roubo. “As investigações prosseguem para esclarecer os fatos, localizar e responsabilizar o motorista”, afirmou a secretaria. Segundo a prefeitura de Tremembé, as imagens do sistema de monitoramento foram encaminhadas à Polícia Civil.
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